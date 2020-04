Free agent cet été, Derrick Jones Jr. veut rester à Miami

Comment on pouvait l’imaginer avec sa façon de martyriser les cercles de la NBA, Derrick Jones Jr. est un hyperactif. A part dunker sur le panier « Fisher-Price » de son fils, battre Kevin Durant dans le tournoi NBA2K réservé aux joueurs et passer du temps avec ses enfants, l’ailier commence à trouver le temps long.

« Je pense que je peux parler pratiquement pour tout le monde, on ne se sent pas nous-mêmes en ce moment, parce qu’on ne joue pas au basket. C’est juste bizarre, un moment étrange pour nous ».

La fin de saison qui s’annonçait palpitante du côté de Miami rajoute à la frustration, d’autant plus pour lui qui avait un rôle de plus en plus important et alors qu’il avait gros à jouer en vue de la free agency.

« En fait, je n’y ai pas beaucoup réfléchi, » a-t-il indiqué via une conférence téléphonique au sujet de la prochaine free agency. « J’ai juste été préoccupé par un éventuel retour de la saison, c’est tout ce qui m’importe en ce moment, jouer au basket, parce que c’est ce que j’aime faire, jouer à 110% tous les jours ».

L’argent au second plan ?

Derrick Jones Jr. sait toutefois que malgré ses performances, sa position au Heat reste fragile, la franchise floridienne ayant à gérer les cas de trois autres free agents (Goran Dragic, Jae Crowder et Meyers Leonard) tout en sachant que Pat Riley n’a pas perdu de vue l’idée d’ajouter une autre superstar à son équipe à l’horizon 2021.

Alors qu’il touche 1.6 million de dollars sur sa dernière année de contrat et qu’il devrait être courtisé, il a tout de même profité de l’occasion pour rappeler son attachement à Miami à qui il donnait sa priorité.

« Je veux être à Miami, » a-t-il ajouté, avec le ciel bleu de Floride pour toile de fond. « Comme je l’ai déjà dit avant, je ne veux pas partir. Vous voyez derrière moi ? J’adore être ici, c’est magnifique. Je veux rester ici toute ma carrière. Simplement, si je peux avoir ça et qu’on peut arriver à un accord avec le Heat, je suis OK. Je veux juste rester ici. C’est magnifique pour moi et ma famille ».