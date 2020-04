Le GM des Pacers ne veut pas rencontrer les Bulls

On le sait depuis vendredi, les Bulls vont entamer une série d’entretiens pour bousculer leur organigramme et trouver un GM ou un président. Actuellement vice-président, John Paxson serait conservé dans un rôle de conseiller, et c’est l’actuel GM, Gar Forman, qui ferait les frais de l’arrivée d’un nouveau dirigeant.

Outre Arturas Karnishovas (Nuggets), Bobby Webster (Raptors) et Adam Simon (Heat), Michael Reinsdorf voulait rencontrer Chad Buchanan, le GM des Pacers, sauf que The Athletic révèle qu’il a refusé l’invitation pour un entretien. Évidemment touché par l’intérêt des dirigeants de Chicago, Chad Buchanan explique que sa famille et lui sont « bien traités » à Indianapolis et qu’ils ont choisi d’y rester.

Ancien dirigeant des Blazers, Chad Buchanan (47 ans) est en poste aux Pacers depuis 2017, et il avait occupé les mêmes fonctions aux Blazers et celles d’assistant GM aux Hornets. C’est un proche de Kevin Pritchard, l’actuel président des Pacers.