Les Bulls entament leurs recherches d’un nouveau GM ou président

Des têtes vont tomber à Chicago après une nouvelle saison décevante. ESPN annonce ainsi que la direction va entamer une série d’entretiens pour trouver le nouvel homme fort de la franchise.

On ne sait pas s’il s’agit d’un GM ou d’un président, mais l’actuel vice-président, John Paxson, serait impliqué dans cette recherche et il resterait dans l’organigramme comme conseiller. L’avenir est plus flou pour le GM Gar Forman, et bien sûr Jim Boylen, qui pourrait faire les frais de ce changement.

Ce qui est certain, c’est que les Bulls vont demander l’autorisation de rencontrer Arturas Karnisovas, GM des Nuggets, et Bobby Webster, GM des Raptors.

Du très costaud donc, qu’il sera difficile d’arracher à leurs franchises respectives. Selon NBC Sports, d’autres noms intéressent la direction : Chad Buchanan (Pacers), Adam Simon (Heat), Justin Zanik (Jazz) et Michael Winger (Clippers). Que des dirigeants qui ont brillé ces dernières années, notamment dans la « free agency ».

Selon ESPN, les entretiens devraient débuter dès la semaine prochaine, et ils devraient s’effectuer en visio-conférence en raison des mesures de confinement et de distanciation sociale aux Etats-Unis.