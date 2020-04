Faute de terrain chez lui, Giannis Antetokounmpo est totalement privé de basket

Cuisiner, faire le ménage, apprendre la guitare, passer du temps en famille mais ne pas pouvoir jouer au basket. Voilà en quelques mots à quoi ressemble le quotidien de Giannis Antetokounmpo en cette période de confinement généralisé partout sur le globe.

« Je n’ai accès à aucun panier, » regrette le MVP en titre lors d’une conférence téléphonique. « Pas mal de joueurs NBA ont leur terrain chez eux mais aujourd’hui, tout ce que je peux faire, ce sont des exercices : du vélo, du tapis de course, je soulève des poids et je reste à peu près en forme de cette façon, mais je ne joue pas au basket. »

Son coéquipier Khris Middleton est dans la même situation que lui : « Depuis que notre centre d’entraînement est fermé, je n’ai accès à aucun panier sauf si je me rends chez un de mes voisins pour shooter dehors. C’est vraiment aucun basket pour moi. En gros, comme Giannis l’a dit, c’est tapis de course, corde à sauter, quelques poids et c’est tout. J’ai des ballons de basket donc je peux dribbler à l’intérieur ou dehors mais sans avoir de panier à viser. »

Pas évident, dans ces conditions, de maintenir les Bucks sous pression comme leur coach, Mike Budenholzer, le réclame depuis le début du confinement.

« Alors évidemment, ils nous donnent des élastiques de musculation et un vélo, » poursuit Giannis. « Ils nous envoient des entraînements à suivre qu’on peut faire chez nous, ainsi que des repas. Ils ont un service de restauration qui nous apporte de la nourriture à domicile pour nos familles et nous. C’est à peu près tout. On est censé rester à la maison, faire nos exercices et prendre soin de nous physiquement. »

Et ceci pour une durée indéterminée.

Alors comme le dit le Grec, « c’est agréable de passer du temps en famille. On n’a pas souvent l’occasion de le faire durant la saison. Mais au final, je sais que le basket manque à tout le monde dans ce groupe. »