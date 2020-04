À Milwaukee, on garde les joueurs sous pression

En cette période de confinement, toutes les franchises organisent des visioconférences avec leurs joueurs. La saison est arrêtée depuis plus de deux semaines, et personne ne sait quand elle reprendra. Mais à Milwaukee, comme ailleurs, on agit comme si la saison allait prochainement reprendre.

« On opère et on fonctionne en ayant la mentalité que nous allons jouer » a expliqué Mike Budenholzer. « Je pense que c’est important pour les joueurs et nous tous, que nous fonctionnions comme ça, que nous pensions comme ça, face à quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Heureusement, Adam Silver et les bureaux de la NBA ont pris des décisions difficiles et ils feront de leur mieux pour tout le monde. Mais je pense que c’est important que nous agissions et que nous gardions cette mentalité avec l’idée de rejouer, et on sera très heureux quand ça arrivera. »

Le Magic et les Nets dans le viseur

Aux Bucks, un seul mot d’ordre : progresser. Il ne faut pas se relâcher, et s’entraîner comme pendant l’été.

« Beaucoup de personnes auront du mal à le croire mais on le vit et on y croit chaque jour » assure le GM Jon Horst. « On se concentre sur le fait de s’améliorer jour après jour. On ne pense pas au titre ou aux Finals, ou aux adversaires qu’on affrontera dans des semaines ou des mois. On pense vraiment à la manière de s’améliorer chaque jour. C’est notre mantra, et c’est quelque chose en lequel nous croyons, qui est vraiment enraciné en nous pour bâtir ce que nous sommes. »

Même si les Bucks ne se projettent pas sur leurs adversaires à venir, ils savent déjà plus ou moins qui ils affronteront si les playoffs ont bien lieu. « D’un point de vue basket, je dirais qu’on essaie de se plonger dans nos adversaires potentiels. Peut-être pas uniquement sur le premier tour, mais sur la conférence Est dans son ensemble » conclut le coach de Milwaukee. « Pour l’instant, et comme l’accent est plus ou moins mis sur une fin de saison immédiate, c’est très, très proche d’Orlando et de Brooklyn. »