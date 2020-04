Covid-19 : de P.J. Tucker à Al Horford en passant par J.J. Redick, les initiatives se multiplient contre le virus

Nous évoquions il y a deux jours les gestes de Dirk Nowitzki, Damian Lillard, Ryan Arcidiacono ou Zach LaVine pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Des noms qui se sont ajoutés à une longue liste d’acteurs du basket ayant décidé de se mobiliser, et qui s’allonge encore.

C.J. McCollum, coéquipier de Damian Lillard, a par exemple effectué un don de 70 000 dollars pour Portland, et un autre de 100 000 dollars pour Canton, dans l’Ohio, sa ville natale. L’argent sera principalement utilisé pour des distributions de repas, comme celui mobilisé conjointement pas les Pelicans, l’entreprise Lineage, ainsi que J.J. Redick et sa femme Chelsea, qui annoncent avoir de quoi préparer plus de 1.8 million de repas.

Al Horford de son côté a donné 500 000 dollars pour aider la République Dominicaine, mais également chaque coin des États-Unis où il a joué au basket (Michigan, Gainesville en Floride, Atlanta, Boston, Philadelphie.)

Enfin, avant l’ouverture de son magasin, P.J. Tucker a lui décidé de lancer une collection capsule destinée à prévenir des dangers du virus, et dont les recettes serviront à lutter contre celui-ci.