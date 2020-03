Passionné de chaussures, P.J. Tucker va ouvrir un magasin à Houston

Véritable passionné de chaussures, P.J. Tucker estimait avoir déjà 4 000 paires en 2011 et 2012, avant d’arrêter de compter. Le pivot des Rockets a donc des montagnes de « sneakers » rares dans ses placards.

Et depuis que la NBA a lâché du lest sur les couleurs, le coéquipier de James Harden s’en donne à cœur joie.

Dans une séance de questions/réponses sur Instagram, il a ainsi confirmé son intention de suivre les traces de Bobby Simmons, Derrick Williams et Derek Anderson et d’ouvrir un magasin dédié à sa passion à Houston.

« Nous voulons faire l’ouverture en octobre », explique-t-il. « Nous avons beaucoup d’incroyables collaborations à venir. Nous allons nous amuser avec, et j’en suis très heureux. La culture de la chaussure à Houston est cool. Il y a beaucoup de chasseurs de sneakers et beaucoup de gens qui aiment les chaussures ici, beaucoup plus que je ne le pensais… Je pense juste qu’il devrait y avoir plus d’activité. »

Grand amateur des modèles rares et originaux, P.J. Tucker est devenu une sorte de « héros » pour les amateurs de chaussures, et il pourrait très bien avoir son propre modèle. Mais ça ne l’intéresse pas…

« Je n’ai jamais voulu ma propre chaussure signature. Même quand j’étais free agent (niveau chaussure) et que j’essayais de signer avec des entreprises. Quand elles essayaient de me vendre l’idée de créer ma propre chaussure, je me disais : « Je ne veux pas faire ça ». Je n’ai jamais voulu être enfermé dans une seule chaussure. »