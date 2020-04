Covid-19 : de Damian Lillard à Dirk Nowitzki, la NBA continue de se mobiliser

Toutes les initiatives sont bienvenues pour aider face à la pandémie de Covid-19, particulièrement aux Etats-Unis où le système de santé et la couverture sociale précipitent chaque jour des millions d’Américains dans la précarité.

L’ensemble des franchises NBA joue son rôle en tentant d’aider au mieux la population, que ce soit à travers des dons ou en ouvrant leurs infrastructures au corps médical.

Chaque jour, les acteurs de la NBA continuent ainsi de se mobiliser aux quatre coins du pays. C’est notamment le cas à Dallas, dans la foulée de l’effort délivré par Mark Cuban et plusieurs de ses joueurs envers le personnel soignant de la ville. Cette semaine, c’est la légende des Mavs Dirk Nowitzki qui a apporté sa pierre à l’édifice via la « Dirk Nowitzki Foundation », offrant 100 000 dollars à la banque alimentaire en charge du Nord du Texas. L’argent servira notamment à distribuer plus de 14 000 repas.

La fondation a également fait un don de 25 000 dollars à CitySquare (association de lutte contre la pauvreté à Dallas) et 10 000 dollars à Hope Supply (qui aide particulièrement les familles monoparentales les plus démunies).

Dans l’Oregon, alors que les Blazers ont déjà débloqué 1.4 millions de dons pour diverses opérations, Damian Lillard a également sorti 100 000 dollars de sa poche pour le fonds qui aide à payer le personnel du Moda Center.

À Chicago, deux joueurs ont également apporté leur soutien face à la crise sanitaire que traversent les États-Unis : Ryan Arcidiacono a récemment fait un don pour distribuer des repas au Lawndale Christian Health Center et à l’école primaire de Suder Montessori (avant que celle-ci ne ferme) non loin de l’United Center.

Enfant de Seattle, Zach LaVine a pour sa part déjà débloqué de quoi distribuer 13 000 repas pour nourrir les plus nécessiteux de la plus grande ville de l’état de Washington et a assuré vouloir en faire de même pour Chicago.

« J’essaie de trouver le meilleur moyen pour que ce soit utile. Il y a tellement de gens qui ont été affectés par ça que je veux m’assurer que l’aide aille aux bons endroits », a-t-il déclaré.