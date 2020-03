Draft 2020 : le pivot Zeke Nnaji se pense assez solide pour la NBA

La saison réalisée par Zeke Nnaji (2m11, 108 kg) laissait finalement peu de doutes sur son avenir : le freshman d’Arizona a décidé de s’inscrire à la Draft, rapporte ainsi CBS Sports.

Élu meilleur débutant de la Pac-12 dès la première semaine de compétition, il a compilé au moins 20 points et 10 rebonds pour ses trois premiers matchs avec les Wildcats. Le plus dur était de confirmer après ça, mais le longiligne pivot y est parvenu, tournant à 16.1 points à 57% aux tirs et 8.6 rebonds, pour finalement être élu meilleur freshman de la Pac-12 sur la saison, devant son coéquipier Nico Mannion ou encore Onyeka Okongwu, que certains considèrent comme le meilleur pivot de la cuvée 2020.

Pour autant, si ce dernier est attendu très haut, Zeke Nnaji devrait patienter jusqu’à la fin du premier tour pour entendre son nom. Si ses qualités physiques suffisaient pour faire la différence en NCAA, les scouts NBA ont peur qu’il soit encore trop tendre en NBA. C’est d’autant plus problématique que son tir extérieur occupe pour l’instant une place minime dans son arsenal. Mais le prospect possède un joli potentiel.