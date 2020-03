Le nouveau scénario de la NBA pour sauver la saison

Alors que l’épidémie de coronavirus prend de plus en plus d’ampleur aux Etats-Unis, la NBA continue de se creuser la tête pour la reprise de la saison. Ce ne sera pas en avril, sans doute pas en mai, et on évoque donc plutôt une fin de saison condensée de juin à août.

Selon le New York Post, et pour prendre le minimum de risque sanitaire, l’idée serait de réunir toutes les équipes, en un seul lieu. Comme les Summer Leagues. D’abord, il y aurait entre cinq et sept matches par équipe pour en finir avec la saison régulière, et contenter les diffuseurs locaux qui souhaitent atteindre les 70 matches diffusés, puis des playoffs avec des séries au meilleur des trois manches. « Ils sont déterminés à désigner un champion » explique une source proche de la NBA.

L’idée d’une finale sur un match est pour l’instant écartée, et ne serait utilisée qu’en dernier recours. La NBA veut éviter que le titre se joue sur un match.

Pour le lieu de rassemblement, les options ne manquent pas. On a évoqué Las Vegas, idéale avec ses deux salles et ses complexes hôteliers, mais on parle aussi d’Orlando, Atlantic City, Hawaï, Louisville et les Bahamas. Peut-être que les derniers matches de saison régulière se disputeront dans plusieurs villes, pourquoi pas en réunissant les équipes par division.

Au final, la NBA aimerait que tout soit prêt pour fin juin, avec une fin de saison sur deux mois. La Draft serait effectivement décalée fin août – début septembre, et la prochaine saison débuterait à Noël, comme l’année du dernier lockout. Ce qui forcément décalerait de deux mois la fin de la saison 2020/21, et viendrait empiéter sur les Jeux olympiques de Tokyo prévus à partir du 23 juillet 2021.