La Draft 2020 repoussée en août ou septembre ?

Tous les scouts et front offices de la NBA sont en général sur le qui-vive à cette époque de l’année en vue de la Draft à venir. Mais cette année, la donne est exceptionnellement différente : tout le monde, joueurs comme superviseurs, est au repos forcé.

Après l’annulation pure et simple de la « March Madness », c’est cette fois le report de la prochaine grande loterie qui a été évoqué par l’insider d’ESPN Adrian Wojnarowski. En substance, la Draft ne pourra avoir lieu avant la fin de la saison régulière, si celle-ci venait à être jouée. Ce qui nous renvoie à août-septembre, dans le meilleur des cas.

« Dans le cas où la Draft se déroule, il est très probable qu’elle ait lieu à la fin des playoffs et qu’il y aura toujours du temps pour avoir la Draft et la free agency, a-t-il déclaré. Donc, potentiellement, si la saison reprend et que la ligue joue en juillet et août et peut-être septembre, il est possible qu’on ne voie pas la Draft et la free-agency avant la fin des Finals NBA ».

Pour Adrian Wojnarowski, la seule possibilité pour que la Draft ait encore lieu le 25 juin prochain au Barclays Center, c’est que la NBA annule purement et simplement la fin de la saison 2019-2020. On n’en est pas encore là…