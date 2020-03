Nate McMillan pense davantage à Karl-Anthony Towns qu’à une reprise de la saison

Ça fait maintenant plus de deux semaines que Nate McMillan et les Pacers ont joué leur dernier match de basket, une défaite à domicile face à Boston (114-111). Mais pour le coach, ce n’est pas le moment de penser à un retour.

Alors que Karl-Anthony Towns a révélé que sa mère était dans le coma après avoir été contaminée par le virus, le technicien accuse le coup. Comme tout le monde.

« C’est triste à voir car il fait partie de notre famille », a réagi Nate McMillan dans le Indy Star. « On parle d’un joueur et de sa famille, puisque sa mère est directement touchée. On pense évidemment à lui. On doit observer ce qui se passe maintenant et prendre les choses très sérieusement. Prenez soin de vous et les uns des autres. »

« Ce sera comme un nouveau début de saison »

N’ayant pas à déplorer de joueurs ou de membres du staff contaminés, les Pacers sont bien sagement confinés, chacun de leur côté. Nate McMillan confirme que tous se sont organisés pour garder la forme malgré les conditions.

« On reste en contact avec les gars. On essaye de les aider en terme de matériel et équipement pour qu’ils puissent continuer à travailler. Du matériel de musculation et ce genre de chose, car tout est fermé ! » Si la NBA montre le bon exemple dans cette crise mondiale, suspendant sa saison en premier puis mettant en place des coupes franches dans les salaires de ses dirigeants, le retour à l’action ne pourra pas lui être avancé ou négocié.

Nate McMillan prêche pour le coup la patience et la sagesse.

« Bien sûr qu’on pense au retour, mais on se demande quand on va rejouer. Quand on va repartir, tout le monde repartira avec le même temps de repos. Ce sera comme un nouveau début de saison. La plupart, si ce n’est toutes, les salles du pays sont fermées. Si tu n’as pas de salle chez toi, c’est difficile de s’entraîner. On traverse tous la même chose et il faut prendre toutes les précautions possibles. Le plus important est de rester chez soi et de faire tout son possible pour rester prêt mentalement et physiquement. »