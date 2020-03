Le 26 mars 2008, Chris Paul remporte son duel face à LeBron James

Principal favori pour être élu MVP de la saison avec Kobe Bryant en 2007-2008, Chris Paul s’est rapproché de l’arrière des Lakers entre mi-mars et début avril avec 10 victoires en 11 matches pour les Hornets. Parmi ces succès, il y en a un symbolique à Cleveland face à LeBron James, un autre solide candidat pour le trophée suprême.

Dans un match à suspense, le meneur des Hornets réalise une performance de haut niveau, pleine de maîtrise, avec 20 passes pour une seule balle perdue. Son offrande la plus importante reste la dernière pour David West, « l’assassin à mi-distance » comme le surnomme Chris Paul, qui terrasse les Cavaliers quasiment au buzzer.

« On savait qu’on aurait une chance en donnant la balle à Paul et en laissant créer », raconte Byron Scott, le coach des Hornets, à ESPN. « On savait qu’on aurait ainsi un bon tir et on ne voulait pas laisser de temps ensuite pour une éventuelle réponse. Tout a fonctionné à la perfection. »

Pour LeBron James, peu en réussite dans cette rencontre avec seulement 21 points à 6/14 au shoot, ce match de Chris Paul montre « pourquoi il est le meilleur meneur de la ligue ».

Ce qui ne suffira pas pour devenir le MVP de la saison puisque Kobe Bryant remportera un duel capital le 11 avril suivant, contre l’actuel meneur du Thunder, avant d’être sacré pour la première et seule fois de sa carrière.