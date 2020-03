Il y a quelques jours, la NBL a décidé de mettre un terme à sa saison, consacrant les Perth Wildcats qui menaient 2-1 face aux Sydney Kings d’Andrew Bogut. Une décision qui a fait couler beaucoup d’encre sur la forme, et moins sur le fond. Avec chez les Kings, un Brésilien dont les droits appartiennent aux Pelicans, Didi Louzada.

Drafté par les Hawks en juin 2019, avant d’être cédé aux Pelicans, cet extérieur âgé de 20 ans a préféré rejoindre l’Australie plutôt que de jouer en G-League, et il y avait une raison. Le coach des Kings, Will Weaver, est un proche de Trajan Langdon, le GM de la franchise de la Nouvelle Orléans. Ils ont travaillé ensemble aux Nets, et ils avaient discuté ensemble de la venue de Didi Louzada.

« On a pu amener Didi largement au-dessus de sa courbe de développement » apprécie David Griffin, l’homme fort des Pelicans. « Parce qu’on savait de manière certaine que Will et son staff allaient faire un boulot phénoménal. C’était vraiment quelque chose de positif pour nous qu’il rejoigne Sydney« .

Avec ses 10 points de moyenne, le « rookie » a répondu aux attentes de sa franchise mais aussi de son équipe, et on pourrait donc le voir en NBA la saison prochaine avec un profil « 3&D » si recherché actuellement. « Son développement comme titulaire et spécialiste défensif dans une équipe très expérimentée, qui avait le meilleur bilan de son championnat pendant une grande partie de la saison, est exactement ce qu’on voulait. Son avenir est très brillant avec ce potentiel de « 3&D » capable de défendre sur plusieurs positions. »