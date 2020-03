Pour Andrew Bogut, la NBL a utilisé les joueurs « comme des pions »

La National Basketball League a décidé d’annuler la fin des Finals et de finalement sacrer les Perth Wildcards, qui menaient 2-1 contre les Sydney Kings d’Andrew Bogut après trois matches.

Résultat, le pivot avait dans un premier temps laissé parler sa gêne et sa déception « par la manière avec laquelle la ligue avait géré » les choses. Dans un second temps, l’ancien des Warriors s’est montré encore plus sévère en entrant dans le détail.

Bogut a eu la sensation que les joueurs avaient été « utilisés comme des pions » déclare-t-il à AP. Il a regretté le manque de communication de la ligue avec les joueurs alors même que le Game 2 et 3 avaient été joués à huis clos et que ce sont les Kings qui ont, en quelque sorte, forcé la main aux dirigeants puisqu’ils ne voulaient pas voyager pour le Game 4.

« Pendant ces trois heures de réunion, il y a eu beaucoup de larmes »

« En dehors du management des Kings, ce n’était que du blabla blabla… Plusieurs fois, la ligue nous a répondu que tout était normal. La NBL doit en retenir la leçon. Ils ont laissé les joueurs prendre la décision, et c’est décevant. Ce fut à nous de mettre en place des réunions, à les demander, pour savoir si on allait jouer avec ou sans public. Nos dirigeants devaient appeler la ligue pour en savoir plus… »

L’inquiétude dans le camp des joueurs, notamment les joueurs étrangers et éloignés de leur famille, exprimée dans une réunion interne a fait changer d’avis Bogut qui, lui, désirait jouer ces Finals jusqu’au bout.

« Je peux vous assurer qu’il y a des joueurs dans le vestiaire qui ont de graves troubles mentaux à cause de tout ça. Ce n’est pas une excuse, simplement un fait. C’est la réalité avec laquelle on a été obligé de composer. Les vols étaient réduits pour les Américains de notre équipe, et ils avaient des grands-parents sur leur lit de mort. Pendant ces trois heures de réunion, il y a eu beaucoup de larmes. »