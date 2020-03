L’Australie désigne son champion sans jouer les deux derniers matches

Initialement reportées, les deux dernières rencontres des Finals de la National Basketball League n’auront finalement pas lieu. La ligue a ainsi décidé de déclarer les Perth Wildcards, qui menaient 2-1 dans cette finale contre les Sydney Kings d’Andrew Bogut, comme champions d’Australie. C’est une surprise puisque les Kings avaient dominé la saison régulière de bout en bout, et du côté des dirigeants, on accepte difficilement cette décision, puisque elle est simplement liée au fait qu’ils refusaient de se rendre à Perth pour des raisons sanitaires.

« Je félicite les Wildcats mais je veux vraiment faire savoir que je suis au-delà du fait d’être gêné et déçu par la manière avec laquelle la ligue a géré la semaine » écrit l’ancien intérieur des Warriors sur les réseaux sociaux. Pour sa part, le propriétaire de l’équipe accepte cette décision « sans la moindre déception » mais il ressent « de la fierté pour avoir soutenu ses joueurs et la dignité dont ils ont fait preuve, contrairement à d’autres. »

Du côté de la NBL, on estime que c’était le seul choix possible.

« À l’issue d’une saison avec 135 matches, dont six matches en demi-finales et trois en finale et une équipe de Perth qui menait 2-1, nous avons dû prendre une décision pour récompenser un champion, après ce qui reste l’une des plus grandes saisons de notre histoire » explique Larry Kestelman, le patron de la ligue, à l’AP. Même discours chez le commissionner : « Nous avons estimé que c’était l’unique issue appropriée dans ces circonstances. »

C’est Bryce Cotton qui est élu MVP avec ses 30 points de moyenne après trois matches.