La course au meilleur dirigeant : Los Angeles a le vent en poupe

La NBA est désormais suspendue alors que le dernier quart de la saison battait son plein. Avec cette pause d’un mois minimum, l’occasion est venue de faire un point sur les récompenses individuelles. Après celles décernées à la meilleure progression, au meilleur sixième homme, au meilleur défenseur, au meilleur rookie et au meilleur coach, place à celle offerte au meilleur dirigeant.

Et la bataille entre les deux franchises de Los Angeles risque également d’avoir lieu pour ce titre, Lawrence Frank (Clippers) et Rob Pelinka (Lakers) étant les deux noms les plus à même de l’emporter. Attention, cependant, à ne pas oublier Pat Riley et Sam Presti, habitués à être mentionnés pour cette distinction avec le Heat et le Thunder. Ne sous-estimons pas non plus le bon travail de Jason Wexler, moins d’un an après sa nomination en tant que GM des Grizzlies.

1 – Lawrence Frank (Clippers)

Bilan 2018-19 : 48 victoires, 34 défaites / 8e à l’Ouest

Bilan 2019-20 : 44 victoires, 20 défaites / 2e à l’Ouest

Kawhi Leonard, Paul George, Marcus Morris, Reggie Jackson, Joakim Noah ou encore Patrick Patterson. Tous ont rejoint les Clippers entre juillet et aujourd’hui. Un véritable coup de maître signé Lawrence Frank, en poste depuis deux ans et demi, pour renforcer considérablement un effectif solide, déjà vainqueur de 48 matchs en 2018-19 et éliminé avec les honneurs par les Warriors, au Game 6 du premier tour des derniers playoffs.

Forcément, avec ces différentes arrivées, les Angelenos se sont automatiquement installés parmi les prétendants au titre. Considérés depuis toujours comme une franchise maudite, ils ont une occasion en or de retirer cette étiquette qui leur colle historiquement à la peau. Enfin au complet depuis la fin du All-Star Break, les Californiens montent doucement (mais sûrement) en puissance et ne font plus preuve d’irrégularité. Il leur faudra désormais confirmer tous les progrès entrevus dernièrement, en « postseason »…

2 – Rob Pelinka (Lakers)

Bilan 2018-19 : 37 victoires, 45 défaites / 10e à l’Ouest

Bilan 2019-20 : 49 victoires, 14 défaites / 1er à l’Ouest

Le pari de Rob Pelinka s’avère pour le moment payant. En se séparant de Brandon Ingram, Lonzo Ball et Josh Hart pour récupérer Anthony Davis, le GM s’exposait à un licenciement en cas d’échec. Neuf mois plus tard, et malgré le renouvellement de plus de la moitié de l’effectif, il peut souffler. Les Lakers progressent semaine après semaine et trônent en tête à l’Ouest avec cinq matchs et demi d’avance sur l’autre franchise de Los Angeles. LeBron James et « AD » s’entendent à merveille, la nomination de Frank Vogel est une réussite et les « role players » répondent aux attentes. Mieux encore, Avery Bradley et surtout Dwight Howard retrouvent des couleurs dans la Cité des Anges.

Bien sûr, l’objectif n’est pas de dominer en saison régulière pour finalement s’écrouler en playoffs. Chez les « Purple and Gold », tous les regards sont tournés vers le trophée Larry O’Brien. Pour ce faire, et sortir d’une conférence très dense, ils auront notamment besoin d’un Danny Green plus adroit, d’un Kyle Kuzma plus régulier et d’un Rajon « Playoff Rondo » plus juste dans ses décisions. Mais avec un LeBron déterminé à prouver qu’il reste le « King » et un Davis en pleine force de l’âge, tous les espoirs sont permis.

3 – Pat Riley (Heat)

Bilan 2018-19 : 39 victoires, 43 défaites / 10e à l’Est

Bilan 2019-20 : 41 victoires, 24 défaites / 4e à l’Est

La magie continue d’opérer avec Pat Riley. Année après année, le patron du Heat réussit à nous sortir une trouvaille de sa manche. Après Hassan Whiteside, Josh Richardson ou encore Tyler Johnson, place à Kendrick Nunn, Duncan Robinson et, dans une moindre mesure, Tyler Herro. Autant de joueurs révélés cette saison et à l’origine du bel exercice de Miami, tout comme Jimmy Butler, arrivé l’été dernier et appelé à devenir le leader de l’escouade floridienne. Aux côtés de Bam Adebayo, fraîchement élu All-Star, « Jimmy Buckets » remplit parfaitement sa mission. Fort d’un très bon bilan à domicile, les hommes d’Erik Spoelstra font aujourd’hui partie des outsiders à l’Est, une perspective compliquée à envisager au mois d’octobre.

Mais tout n’est pas encore parfait à South Beach et, connaissant Pat Riley, il saura tout mettre en oeuvre pour combler les lacunes de l’effectif actuel et aider son équipe à décrocher un 4e titre de champion. En ce sens, l’ajout d’une (super)star est une possibilité, pour ne pas dire une nécessité. Cela pourrait avoir lieu en 2021 avec Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Kawhi Leonard, LeBron James et Paul George de potentiellement libres et les Floridiens avec de l’argent à dépenser…

4 – Sam Presti (Thunder)

Bilan 2018-19 : 49 victoires, 33 défaites / 6e à l’Ouest

Bilan 2019-20 : 40 victoires, 24 défaites / 5e à l’Ouest

Est-il possible de perdre ses deux meilleurs joueurs et de progresser au classement la saison suivante ? Oui, et le Thunder le prouve. Russell Westbrook transféré aux Rockets et Paul George parti chez les Clippers, ils étaient nombreux à l’imaginer sombrer. Pourtant, avec le retour en grâce de Chris Paul, l’émergence de Shai Gilgeous-Alexander, un Dennis Schröder en mode 6e homme de l’année et la présence d’éléments confirmés comme Danilo Gallinari et Steven Adams, la franchise de l’Oklahoma déjoue tous les pronostics.

Toujours autant inspiré, Sam Presti a parfaitement su gérer son intersaison, en préparant surtout le futur, avec les acquisitions du prometteur « SGA » et d’une collection astronomique de 11 tours de draft ! Sans oublier deux monnaies d’échange potentielles, « CP3 » et « Gallo », qui ne cessent de prendre en valeur et qui pourraient rapporter gros dans les prochains mois. Même si, pour le moment, il semble difficile de savoir ce que compte faire OKC, à l’avenir. Déconstruire davantage pour mieux reconstruire ou conserver la base actuelle et l’agrémenter de nouveaux talents ?

5 – Jason Wexler (Grizzlies)

Bilan 2018-19 : 33 victoires, 49 défaites / 12e à l’Ouest

Bilan 2019-20 : 32 victoires, 33 défaites / 8e à l’Ouest

Nommé GM des Grizzlies en avril dernier, Jason Wexler a enchaîné les bonnes décisions en seulement quelques mois. D’abord, il a offert le poste d’entraîneur à Taylor Jenkins, 35 ans et ancien bras droit de Mike Budenholzer chez les Hawks puis les Bucks. Ensuite, il a drafté Ja Morant et Brandon Clarke, considérés aujourd’hui comme deux des cinq meilleurs rookies de la cuvée 2019. Mais le dirigeant ne va pas s’arrêter en si bon chemin, prolongeant dans la foulée Jonas Valanciunas pour seulement 45 millions de dollars sur trois ans et récupérant Josh Jackson, 4e choix de la Draft 2017, contre une bouchée de pain. Enfin, il ne faut pas non plus oublier sa patience dans la gestion du cas Andre Iguodala, désireux de ne jamais jouer pour Memphis et finalement envoyé à Miami en échange, notamment, de Justise Winslow.

Autant de bonnes décisions qui ont permis à la franchise du Tennessee de s’inviter, contre toute attente, dans le Top 8 de la Conférence Ouest. Et d’entamer la reconstruction annoncée de la meilleure des façons : avec de jeunes talents prometteurs, des finances saines et un coach formé à la bonne école. Il nous tarde déjà de les voir à l’oeuvre en playoffs et dans les prochaines années…

Mentions : Masai Ujiri (Raptors), Tim Connelly (Nuggets), Jon Horst (Bucks), Danny Ainge (Celtics), Donnie Nelson (Mavericks), Sean Marks (Nets), Kevin Pritchard (Pacers)…