Et pendant ce temps-là, les Warriors redécouvrent la préparation aux premiers choix de la Draft

Avec les mesures de confinement prises en Californie et l’arrêt complet des activités à Golden State, Steve Kerr sait ce qu’il va faire dans les prochains jours. « Quelque chose que je n’ai pas pu faire ces dernières années : essayer d’utiliser ce temps libre pour apprendre à connaître les garçons qui sont sur notre liste (de Draft) » confie l’entraîneur chez The Athletic.

Il n’avait pas eu le temps car les Warriors jouaient chaque année jusqu’en juin, et que la Draft était forcément moins importante pour eux que pour d’autres, ces équipes de bas de tableau… qu’ils ont rejoint cette année. Avec leur bilan, actuellement le pire de la ligue, ils auront un choix très haut, et ils devront démontrer qu’ils n’ont rien perdu de ce savoir-faire qui leur a permis de construire une dynastie par la Draft avec notamment Stephen Curry (7e choix en 2009), Klay Thompson (11e choix en 2011), Harrison Barnes et Draymond Green (7e et 35e choix en 2012).

Pour l’instant, et c’est logique avec cet arrêt combiné aux nombreuses incertitudes qui entourent cette cuvée 2020, les Warriors ne laissent rien filtrer. Et ils avancent à tâtons. « Je ne sais pas, ce sera inédit, la liste sera plus courte » suppose le GM Bob Myers. « J’imagine que ce sera plus facile du coup, au moins pour le premier tour. Ça dépend. Est-ce qu’on va pouvoir leur parler en face-à-face ? C’est un aspect important quand tu engages quelqu’un, c’est ça la Draft, tu engages quelqu’un pour ton entreprise. »

« Toutes les équipes seront dans le même cas. Ce ne sera pas parfait. Mais tout ça est hautement imparfait. »

Les franchises doivent donc se baser simplement sur ce qu’elles ont vu dans les salles quand elles se sont déplacées, ou sur vidéos, mais c’est pareil pour tout le monde et Bob Myers n’oublie pas de préciser que la Draft est une science bien inexacte. « Il faut les observer et leur parler. On a fait du bon boulot pour regarder la plupart des joueurs, mais je pense que ça reste incomplet. Toutes les équipes seront dans le même cas. Ce ne sera pas parfait. Mais tout ça est hautement imparfait. Donc je ne pense pas que vous entendrez les gens se plaindre du fait qu’ils n’aient pas eu assez d’informations. On a eu le temps. La saison universitaire était presque terminée. »

Ils en ont encore un peu avant un retour à la normale espéré dans quelques semaines, qui s’annonce chargé mais excitant. « Ce sera peut-être comme après le lockout, on aura tout le calendrier d’un coup. On aura sûrement tout dans un délai court, mais c’est parfois mieux, quand tu dois prendre une décision, d’avoir cinq jours au lieu de trois semaines. Il faut juste aller plus vite. »

Comme souvent à Golden State, on préfère voir le positif. « Personnellement, je ne vais pas pleurer par rapport à la Draft ou la free agency » affirme Bob Myers. « Peut-être que ça arrivera, sûrement même, mais pour le moment, le plus important est de rester en bonne santé, d’essayer de se rappeler ce qu’on fait, et quand la deadline arrivera, on ne se plaindra pas non plus. Parce que personne ne voulait que tout ça arrive à quelqu’un. »