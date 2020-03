Coronavirus : les Warriors ne veulent pas d’un traitement de faveur

Ça y est : avec l’arrivée de mesures de confinement en Californie, les franchises NBA ne peuvent plus recevoir leurs joueurs, même en respectant des gestes barrières et des mesures de précaution. « Pendant deux jours, on a réfléchi à la meilleure façon d’utiliser nos installations, à comment gérer les entraînements des joueurs, de ceux qui sont blessés ou en rééducation » explique le GM des Warriors Bob Myers, cité par The Athletic. « Mais lundi fut le dernier jour où on a pu être opérationnel. Il n’y a rien à discuter, on a tout arrêté. »

Dans la catégorie évoquée par le GM, on trouve évidemment Klay Thompson, dont la convalescence est considérablement freinée par cet épidémie. « Oui, c’est dur. Il doit s’occuper de ça lui-même, avec l’aide d’un entraîneur du club (…) Si tu n’as pas ta propre salle chez toi, il n’y a nulle part où aller. La plupart des gars n’en ont pas. Ils ont au mieux une salle de muscu. »

On est donc bien loin du luxe, en terme de matériel et de soins, d’un centre d’entraînement NBA.

Pas de suspicion de coronavirus

Mais l’enjeu du confinement est beaucoup plus grand et Bob Myers souligne que la priorité, devant ses joueurs, la suite de la saison ou la Draft, c’est de rester en bonne santé. Et pas question pour les Warriors d’avoir un traitement de faveur, notamment en ce qui concerne les tests au COVID-19.

Un point qui fait polémique aux États-Unis, où ces tests sont encore très rares au sein de la population, alors que des dizaines de sportifs y ont droit.

« On nous a dit qu’ils étaient limités et on se considère comme des gens normaux » affirme-t-il. « C’est ce qu’on est. On ne vaut pas plus que les autres. On est juste une équipe de basket. Nos médecins, et la communauté médicale, ont fait comprendre qu’on ne devait pas tester les gens asymptomatiques en Californie en ce moment. On nous a dit qu’il n’y avait pas assez de tests pour le faire. »

D’autant qu’ils n’ont croisé la route d’aucune équipe touchée par le coronavirus – mais ça ne s’est pas joué à grand chose : jeudi dernier, ils devaient jouer contre les Nets, dont quatre joueurs sont positifs y compris Kevin Durant, mais la NBA s’est arrêtée juste avant.