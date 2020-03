Scottie Pippen, le capitaine abandonné chez les Jail Blazers

Débarqué à Portland en octobre 1999 en provenance de Houston, Scottie Pippen est resté chez les Blazers quatre saisons, de 1999 à 2003. Passé de la course au titre à l’ère des Jail Blazers, il a également montré un autre visage à Portland qu’à Chicago, sans titre au bout du compte…

Superstar établie de la ligue, Scottie Pippen jouait de son statut ainsi que l’a récemment exprimé Jason Quick de The Athletic. Alors débutant dans la discipline du beat writing, le reporter a appris à ses dépens les techniques de l’ancienne école NBA.

Après une deuxième défaite en trois matchs face aux Grizzlies de Vancouver, cancres de la Ligue, Scottie Pippen a pris à parti le journaliste un peu trop curieux à son goût. Alors que ce dernier s’adressait à Damon Stoudamire dans l’autre coin du vestiaire… « Toi ! Tu n’es pas là depuis assez longtemps pour poser ce genre de questions », a hurlé Scottie Pippen. « Tu te prends pour qui ? »

Tête à tête pendant une minute, Scottie Pippen n’y allait pas de main morte dans l’intimidation. Mais qu’importe sa stratégie avec les médias, ses Blazers ont coulé à pic. Ainsi que l’exprimait Damon Stoudamire lors de sa dernière venue à Portland. « À ce moment-là, tout était déjà parti en sucette dans la saison. Et sur ce coup-là, tu sais, c’est juste Pip qui était Pip. »

« C’est une des rares fois où j’ai vu Wallace calmé ! »

Non sans rappeler le différend qui a opposé un journaliste d’Oklahoma City (Berry Tramel) à Russell Westbrook, Scottie Pippen et Jason Quick ont croisé le fer à plus d’une reprise, l’ailier coupant court à une interview collective suite à un autre match.

« Je croyais vous avoir dit que je ne voulais plus de lui ici », envoyait un Scottie Pippen agacé quelques matchs plus tard. « Je ne donne aucune interview tant qu’il est là… OK, interview terminée. »

Modèle de vétéran, Scottie Pippen a même longtemps essayé de protéger ses coéquipiers : Rasheed Wallace des arbitres notamment. Mais aussi Bonzi Wells de la suspension. Comme après cette fameuse bagarre face aux Warriors d’un Chris Mills en furie, qui ira jusqu’à suivre le bus des Blazers à sa sortie du stade.

« Pas de coup de poing. Il n’y a pas eu de coup de poing », lançait Scottie Pippen dans le vestiaire après le match aux médias présents.

Malgré son physique forcément en baisse avec l’âge, l’ancien Bull tournait tout de même à 11 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne. Sa présence défensive et son expérience ont certainement pesé dans des bilans positifs année après année (59, 50, 49 et 50 victoires de 1999 à 2003).

Mais il n’a jamais su réussir à canaliser le talent de Rasheed Wallace. À part cette fois-ci… « C’était après une défaite à la maison », raconte Jason Quick. « Les joueurs avaient allumé la télé et le volume était monté haut, avec Wallace et d’autres gars qui suivaient un match. Pippen est sorti de la douche et a observé la scène. Il y avait de la musique, la télé à fond, et de la franche rigolade. Il a secoué la tête et a repoussé la télé en claquant la porte du placard. C’est une des rares fois où j’ai vu Wallace calmé ! »