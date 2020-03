Un retour de Kevin Durant envisagé en juin ?

Et si la crise sanitaire, et une éventuelle reprise en juin, profitaient à Kevin Durant ? Depuis que la NBA envisage de reprendre la saison mi-juin avec des Finals programmées en août, certains fans des Nets rêvaient déjà de voir Kevin Durant en tenue. D’autant que ce dernier avait laissé entendre qu’une reprise aux Jeux olympiques serait idéale.

Mais selon son agent, Rich Kleiman, c’est peu probable. « Franchement, de mon point de vue, ce n’est pas très réaliste et on n’en a même pas parlé » a-t-il expliqué dans l’émission de Golic & Wingo. « J’ai le sentiment que l’idée que Kevin joue cette saison n’était clairement pas du tout sur la table, et aujourd’hui, je pense, comme le reste du monde, qu’il est difficile d’envisager quoi ce soit autrement qu’au jour le jour.«

Blessé en juin 2019, pendant les Finals entre les Warriors et les Raptors, Durant a repris les exercices à l’entraînement, et de multiples vidéos le montrent enchaînant les tirs et les courses. Mais inutile de faire des plans sur la comète. « Je pense que Kevin va trouver l’endroit pour continuer sa convalescence, mais même pour ça, c’est compliqué de répondre car il y a de nouvelles règles mises en place » rappelle Kleiman.

Si la saison devait reprendre en juin, on ne sait pas comment la NBA s’y prendrait, mais il faut rappeler que les Nets étaient 7e au moment de la suspension, et donc virtuellement qualifiés pour les playoffs.