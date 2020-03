Vers une annulation de la saison de G-League

D’un côté, on vise un retour mi-juin, de l’autre, on se dirige vers une annulation pure et simple de la saison. Voilà les situations dans lesquelles se trouvent la NBA et la G-League.

ESPN nous apprend en effet que les franchises NBA s’attendent à annoncer à leurs petites sœurs affiliées en G-League que la saison va être annulée. Rien n’est encore officiel, mais les équipes de G-League abordent les prochains jours avec cette idée en tête.

Il faut dire que la suspension de la compétition est tombée au pire moment pour la G-League, les playoffs commençant le 31 mars prochain pour se conclure mi-avril. Néanmoins, même si la saison ne va pas à son terme, les joueurs ont tout de même été informés qu’ils seront payés normalement.

La G-League n’a pas la puissance financière de la NBA et les franchises utilisent des vols commerciaux pour voyager, ce qui est actuellement fortement déconseillé pour limiter la propagation du coronavirus. Enfin, les déplacements de ces équipes pèsent sur les finances des franchises NBA qui sont actuellement sans ressources comme la saison est suspendue.

Dans l’esprit des propriétaires, sans doute que le calcul est vite fait : les pertes sont déjà assez significatives et chaque économie, en temps de crise, est bonne à faire.