Rudy Gobert donne des nouvelles de sa santé

C’est via les réseaux sociaux que Rudy Gobert a donné des nouvelles de sa santé puisque c’est après voir ressenti des symptômes grippaux que le Français avait effectué des tests, et qu’il avait appris qu’il était atteint du coronavirus. Le pivot du Jazz commence par remercier le personnel soignant à Utah et Oklahoma City, et les personnes qui l’entourent, et il explique qu’il va de mieux en mieux, jour après jour.

Il termine son message en rappelant les gestes de base pour éviter d’être infecté et protéger les autres.