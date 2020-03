Les Wizards militent pour la sélection « All-NBA » de Bradley Beal

Une place dans un cinq « All-NBA » pour faire oublier sa non-sélection au « All-Star Game » ? Auteur de 40 points cette nuit face aux Knicks, Bradley Beal a encore marqué les esprits au point d’émerger comme un candidat naturel à une place parmi les meilleurs cinq de la ligue. Un honneur que le double All-Star n’a jamais connu en carrière.

L’arrière peut déjà compter sur le soutien de sa franchise afin qu’il soit récompensé pour sa saison. « Absolument, » juge son coéquipier Thomas Bryant, « j’estime que c’est un joueur All-NBA. Il aurait dû l’être l’année dernière. »

« Je pense qu’il y a une forte possibilité, » pense aussi Scott Brooks. « Il est dans le Top 10 de cette ligue. Il le prouve sans cesse, il est régulier. Ce gars nous guide au cœur d’une saison faite de nombreuses blessures et il nous permet d’être compétitifs. Ce serait compliqué pour moi de trouver dix joueurs meilleurs que lui dans la ligue. »

Bradley Beal a en effet quelques arguments à faire valoir. Auteur de sa meilleure saison en carrière, et de loin, l’arrière est actuellement le deuxième scoreur de la ligue avec plus de 30 points de moyenne. Il carbure même, depuis le « All-Star Game », où il n’a pas été invité, en tournant à 36,5 points de moyenne ! C’est tout simplement le marqueur le plus prolifique sur cette période.

Un enjeu contractuel pour lui

Son activité offensive permet aux Wizards d’exister au sein de la conférence Est, avec une neuvième place surprise, même si l’écart reste minime avec leurs poursuivants et que leur bilan reste très médiocre. « J’adore sa capacité à toujours faire passer l’équipe en premier, » poursuit Scott Brooks. « Parfois c’est compliqué, avouons-le. Il veut être ici, il l’a dit maintes et maintes fois. Je sais comment la ligue fonctionne, beaucoup de joueurs le disent mais ne signent pas. Il a signé, il veut être ici. »

Le coach fait référence à sa prolongation de 72 millions sur deux ans, avec une deuxième année en option, signée en début de saison, qui lie Bradley Beal aux Wizards jusqu’en 2023. Or, cette éventuelle récompense en « All-NBA » est aussi un enjeu contractuel pour l’arrière car elle lui permettrait d’obtenir un « supermax contract », qu’il pourrait signer à partir de 2022.

En attendant, l’intéresse avoue qu’il trouverait « bizarre » d’être en All-NBA après avoir été snobé pour le dernier match des étoiles : « Je n’y pense pas vraiment, mais j’espère y être. Ce serait une accomplissement incroyable. Mais en fin de compte, je veux faire les playoffs. »