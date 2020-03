[Stats & Highlights] Washington court après Orlando pour la huitième place

On peut rapidement passer sur la victoire des Bulls contre les Cavaliers, tant le match a été pauvre sur le plan technique. En revanche, les victoires d’Orlando et Washington sont importantes pour la course à la 8e place à l’Est.

Déjà parce que le Magic continue de suivre le rythme des Nets devant lui, et surtout parce qu’il se donne de l’air après le succès de Bradley Beal et compagnie contre New York. L’écart reste significatif puisque Washington accuse 5.5 victoires de retard.

À l’Ouest, la course à la 8e place reprend de l’intérêt avec justement le revers de Memphis, et les succès des Spurs et des Blazers. Comme le Magic à l’Est, les Grizzlies conservent une avance confortable malgré leur bilan négatif.

Indiana – Boston

San Antonio – Dallas

Houston – Minnesota

Portland – Phoenix

Golden State – Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers – Brooklyn

Washington – New York : 122-115

Après l’accident contre Miami, où il avait été très maladroit en fin de rencontre, Bradley Beal a retrouvé ses habitudes en collant 39 points aux Knicks, dans une rencontre assez étrange.

Les Wizards ont bien commencé, en relançant Rui Hachimura notamment qui était dans le dur, puis ils ont lâché en second quart-temps. Après la pause, ce sont alors les Knicks qui perdent pied et gâchent une avance de 18 points, ainsi que le très bon match de Frank Ntilikina, 20 points et 10 passes. Sans doute son meilleur match en carrière.

Wizards / 122 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval R. Hachimura 29 4/6 0/1 4/4 0 7 7 2 1 0 1 2 12 20 T. Bryant 24 5/9 1/2 3/4 4 6 10 2 2 1 0 0 14 22 S. Napier 38 6/12 3/7 6/6 0 2 2 6 3 3 4 0 21 22 B. Beal 39 11/25 4/10 14/16 0 3 3 7 2 3 5 1 40 33 J. Robinson 14 0/2 0/2 0/0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 D. Bertans 29 3/9 3/9 2/3 0 2 2 3 5 0 1 0 11 8 M. Wagner 21 3/4 0/0 4/4 3 0 3 1 4 0 1 0 10 12 T. Brown Jr. 24 2/4 2/2 3/4 1 5 6 1 1 0 3 0 9 10 A. Pasecniks 3 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 G. Payton II 10 0/0 0/0 0/0 0 3 3 0 3 1 1 0 0 3 G. Mathews 9 1/3 1/2 2/2 0 0 0 0 2 0 0 0 5 3 A. Schofield 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 35/74 14/35 38/45 9 28 37 23 25 8 16 4 122 Knicks / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Randle 26 5/11 0/0 6/6 2 3 5 2 6 1 4 0 16 14 M. Harkless 12 2/3 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 5 T. Gibson 17 4/4 0/0 2/2 1 2 3 0 3 1 1 1 10 14 E. Payton 18 1/6 0/0 1/4 0 2 2 4 4 1 1 0 3 1 R. Barrett 30 5/15 1/5 5/7 1 5 6 1 1 4 5 0 16 10 B. Portis 27 9/15 1/2 1/2 1 5 6 5 1 0 1 1 20 24 K. Knox II 11 0/1 0/1 0/0 0 2 2 2 3 0 0 0 0 3 M. Robinson 25 4/5 0/0 2/2 2 1 3 0 3 0 0 0 10 12 F. Ntilikina 30 6/9 3/5 5/6 0 2 2 10 5 2 2 0 20 28 W. Ellington 16 2/6 2/6 0/0 0 4 4 2 1 1 1 0 6 8 R. Bullock 28 4/6 1/2 1/2 0 2 2 3 2 0 3 1 10 10 Total 42/81 8/21 23/31 8 28 36 30 29 10 18 3 115

Memphis – Orlando : 115-120

Merci qui ? Merci Terrence Ross ! Si le Magic a bien évidemment réalisé une performance collective pour l’emporter, il peut surtout se féliciter d’avoir eu un extérieur aussi chaud en dernier quart-temps avec 18 points.

Memphis avait bien démarré, prenant jusqu’à 17 points d’avance en première mi-temps, mais l’attaque d’Orlando va monter d’un cran après la pause. La partie va être disputée jusqu’à la fin, avec un 7-0 important de Ja Morant et consort pour revenir. Mais Ross va marquer deux tirs à 3-pts décisifs et Tyus Jones manquer l’égalisation.

Grizzlies / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Anderson 26 0/1 0/0 3/4 0 4 4 2 2 0 0 1 3 8 J. Valanciunas 36 9/10 0/0 9/13 4 12 16 0 2 1 5 1 27 35 J. Morant 35 7/16 1/5 6/8 1 3 4 5 4 1 5 0 21 15 D. Brooks 34 7/16 4/7 3/3 0 0 0 1 4 1 4 0 21 10 D. Melton 26 3/10 1/6 0/0 2 5 7 6 1 1 0 1 7 15 A. Tolliver 18 1/3 1/3 2/2 0 1 1 0 0 0 1 0 5 3 G. Dieng 15 2/3 1/1 0/0 0 6 6 3 1 1 0 2 5 16 T. Jones 21 2/8 1/4 4/5 0 0 0 1 2 1 1 0 9 3 J. Konchar 9 1/1 0/0 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 4 J. Jackson 20 6/8 2/3 1/3 0 1 1 4 5 1 4 0 15 13 Total 38/76 11/29 28/38 7 32 39 24 22 7 20 5 115 Magic / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval A. Gordon 32 3/8 0/2 2/2 0 7 7 9 4 1 2 1 8 19 J. Ennis III 23 2/4 1/2 2/2 1 1 2 2 4 1 1 0 7 9 W. Iwundu 17 2/3 1/2 2/2 0 1 1 0 0 0 1 0 7 6 N. Vucevic 35 9/15 1/4 0/0 1 10 11 7 4 0 1 0 19 30 M. Fultz 32 6/16 1/2 1/2 3 1 4 6 2 3 1 0 14 15 G. Clark 9 0/2 0/1 0/0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 M. Bamba 13 2/4 1/2 0/1 3 4 7 2 1 2 0 0 5 13 D.J. Augustin 24 5/12 2/4 4/4 1 1 2 4 3 0 3 0 16 12 M. Carter-Williams 25 6/9 2/3 6/6 2 1 3 0 3 2 2 0 20 20 T. Ross 31 8/19 5/11 3/3 0 2 2 1 4 0 3 2 24 15 Total 43/92 14/33 20/22 12 29 41 31 26 10 15 3 120

Chicago – Cleveland : 108-103

Maladresse, déchet technique (39 ballons perdus…), ce duel a tenu ses « promesses », entre deux équipes de ce niveau. Symbole de la rencontre : Coby White, 20 points mais aussi 9 ballons perdus pour sa première titularisation.

Toujours privés de Zach LaVine, les Bulls ont fait la différence au rebond et à 3-pts, alors que les Cavaliers ont été incapables d’être adroits de loin. Kevin Love termine par exemple à 2/13…