Les Cavaliers signent J.B. Bickerstaff jusqu’en 2024

Spécialiste des « missions intérimaires » puisqu’il a occupé ce poste à plusieurs reprises ces dernières années, J.B. Bickerstaff a redonné le sourire aux Cavaliers, et les dirigeants ont décidé de le récompenser avec un contrat sur plusieurs saisons ! C’est ce que révèle le Plain Dealer, et ça signifie donc que la franchise n’a pas choisi d’explorer la piste Kenny Atkinson, libéré par les Nets, et elle préfère faire confiance à l’ancien assistant de John Beilein.

Selon ESPN, le contrat est ainsi de quatre saisons supplémentaires, liant J.B. Bickerstaff au club jusqu’en 2024.

Depuis sa prise de fonctions, les Cavaliers affichent un bilan équilibré avec 5 victoires et 5 défaites. À Memphis, ce même J.B. Bickerstaff avait décroché un contrat sur plusieurs saisons, mais les dirigeants l’avaient finalement coupé au bout d’un an. On rappellera aussi que Cleveland avait aussi prolongé Larry Drew lorsqu’il avait succédé à Tyronn Lue, et que l’expérience avait finalement tourné court.