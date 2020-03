Les Lakers et LeBron James ont enfoncé le clou

Battre la meilleure équipe de l’Est et de la ligue, puis la deuxième de l’Ouest en trois jours : difficile de faire plus prestigieux et impressionnant pour les Lakers. Après les Bucks, ce sont donc les Clippers qui sont tombés face aux hommes de Frank Vogel. Les Californiens sont sur 11 victoires en 12 matches mais ce sont bien évidemment les deux dernières qui ont marqué les esprits.

La victoire contre Milwaukee était un message envoyé à toute la ligue, celle contre les Clippers est un coup de marteau pour enfoncer le clou. « C’était très important, pour faire taire les sceptiques », se réjouit JaVale McGee, pour ESPN. « Les Lakers sont actuellement la meilleure équipe du monde. »

La saison régulière reste un univers différent des playoffs, mais les deux rencontres en question avaient un intense parfum de printemps. Dimanche soir, dans l’intensité et les comportements, les deux formations ont livré une bataille digne de mai, voire de juin.

« Les meilleurs matches, ce sont ceux où il y des lèvres ouvertes, des griffures, des passages en force, des joueurs qui se chauffent », liste Anthony Davis. « On veut vivre ces rencontres et c’était très agréable. »

Un virage important pour le trophée de MVP ?

Le grand gagnant de ce week-end doré pour les Lakers, c’est bien évidemment LeBron James. L’ailier a compilé 28 points, 9 passes et 7 rebonds contre Kawhi Leonard et sa bande, après une grosse prestation face à Giannis Antetokounmpo. Le rêve des 70 victoires commence à s’envoler du côté de Milwaukee et en trois jours, le « King » a envoyé des messages et rappelé aux votants pour le MVP qu’il était toujours un des meilleurs joueurs du monde… si ce n’est le meilleur.

« Il faut qu’ils regardent ces deux matches », a répondu Anthony Davis à ceux qui ne comptent pas voter pour LeBron James pour le trophée de MVP. « Il a défendu, porté son équipe en attaque, joué juste. On ne voit pas ça habituellement d’un joueur qui dispute sa 17e saison et qui évolue dans la meilleure équipe de l’Ouest. Il continue de montrer au monde pourquoi il est le meilleur. Si certains ne le comprennent pas, avec ces deux parties, je pense que ce sera le cas désormais. »

Au milieu de cette euphorie légitime, Frank Vogel a tenu à rappeler que le calendrier était encore long. Nous ne sommes que début mars, les choses sérieuses n’ont pas encore commencé.

« Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu dans ces matches-là et qui ne comptent plus en playoffs, que l’on gagne ou non », estime le coach. « Mais, pour se tester et construire des habitudes, c’est très encourageant de voir les joueurs évoluer à ce niveau face à deux des meilleures formations de la ligue. »