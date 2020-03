Le MVP de la nuit : LeBron James voulait envoyer un message

La série continue. Cette saison, quand LeBron James inscrit au moins 30 points, les Lakers sont tout simplement invaincus : 20 victoires en 20 matchs ! Celui de cette nuit n’a pas dérogé à la règle et, compte tenu de l’adversité, il s’agit peut-être de la meilleure prestation du « King » lors de cette campagne.

Avec un gros impact des deux côtés du parquet, LeBron a d’abord attendu un quart-temps et demi avant de se mettre en route. Comme l’ensemble de son équipe. Reparti aux vestiaires avec 12 points au compteur, en ayant permis à Los Angeles de revenir à hauteur des Bucks jusqu’ici dominateurs, il va ensuite prendre feu après la pause.

Dans le troisième quart-temps, le quadruple MVP va effectivement inscrire 14 points. Que ce soit à 3-points, en fadeaway ou en pénétration, LeBron James va régaler offensivement. Il n’en oubliera pas non plus d’abreuver de ballons Anthony Davis, tout en allant provoquer des fautes pour aller sur la ligne des lancers francs. Habitué à en laisser plusieurs en route chaque soir, « le King » aura été efficace dans cet exercice cette nuit, avec un joli 12/15.

L’ailier aura également été présent, dans le dernier acte, lorsqu’il a fallu repousser les offensives de Milwaukee. C’est d’ailleurs lui qui viendra mettre un terme à tout suspense dans cette rencontre, avec un dunk en transition puis des lancers francs, à trente secondes de la fin. Une chose est sûre, le joueur de 35 ans aura amplement mérité les « MVP, MVP ! » scandés par le Staples Center.

Une performance de choix des deux côtés du parquet

Le plus fou dans tout ça, c’est que LeBron James a réussi un tel match en défendant à de nombreuses reprises sur Giannis Antetokounmpo, en raison des problèmes de fautes d’Anthony Davis. Bluffant son coach, Frank Vogel. « Le plus impressionnant, c’était la défense de [LeBron James] sur Giannis [Antetokounmpo]. Qu’il assume cette mission et qu’il réussisse ce qu’il a fait en attaque… C’est juste une performance incroyable. »

Performance incroyable, l’expression est juste, surtout face à la meilleure équipe de la Ligue. Et, bien qu’il a déclaré ne guère être motivé par ce trophée – préférant être considéré comme le meilleur joueur du monde – le « King » vient tout de même de renforcer un peu plus sa candidature dans la course au MVP. Face à Giannis Antetokounmpo, actuel détenteur de la récompense individuelle suprême, une telle prestation peut marquer les votants à un mois de la fin de la saison régulière…

Enfin, pour couronner le tout, LeBron James a officiellement accompli l’un de ses principaux objectifs de la saison : permettre aux Lakers de se qualifier en playoffs pour la première fois depuis 2013. Désormais, il voudra assurer la première place de l’Ouest pour disposer de l’avantage du terrain au moins jusqu’en finale de conférence.