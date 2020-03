La NBA demande aux franchises de créer une structure dédiée au coronavirus

Alors que LeBron James a assuré qu’il ne jouerait pas dans une salle vide, la NBA a envoyé un mémo aux 30 franchises à propos des mesures à prendre contre la propagation du coronavirus.

La ligue a ainsi fixé à mardi la date butoir pour que les équipes mettent en place une véritable structure dédiée à ce virus qui a déjà contaminé plus de 100 000 personnes dans le monde, provoquant le décès de plus de 3 600 d’entre eux, dont une vingtaine en Amérique du nord.

Selon ESPN, la NBA tiendra lundi une conférence téléphonique avec les médecins et les préparateurs physiques de chaque équipe, et leur demande de se doter d’un spécialiste des maladies infectieuses, d’un espace de test du coronavirus, et de limiter le nombre d’employés en contact avec les joueurs.

Dans ce mémo, la NBA demande aux équipes de distribuer du gel hydroalcoolique aux joueurs et aux membres du staff, et elle rappelle d’éviter les autographes et les poignées de main avec les spectateurs.