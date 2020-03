Coronavirus : la NBA se prépare à l’éventualité des matches à huis clos

Les salles NBA vidées de leurs milliers de supporters ? Il va peut-être bientôt falloir se faire à cette image. Dans le contexte de la propagation du coronavirus, la ligue vient en effet d’envoyer un nouveau mémo à ses franchises, que ESPN a pu se procurer. La NBA leur demande de commencer à plancher sur les actions à mettre en place dans le cas où les matches devraient se jouer à huis clos.

Dans cette configuration, l’enjeu serait de limiter les personnes présentes dans la salle au seul « personnel indispensable ». Potentiellement, en plus des fans, exit également les journalistes par exemple.

Les équipes doivent dès à présent identifier ces personnes essentielles, tant parmi l’équipe que dans le staff de fonctionnement de la salle, pour assurer un match. Et ceci afin de « communiquer rapidement et efficacement avec le personnel de l’équipe et de la salle qui est ou n’est pas indispensable. »

LeBron James ne jouera pas dans une salle vide…

« Ce serait terrible, » a par exemple réagi Kemba Walker sur la perspective du huis clos. « Ils pourraient tout aussi bien carrément annuler la rencontre. Ça craindrait. Mais au final, ça devient sérieux donc je ne sais pas. Ce serait vraiment bizarre, c’est sûr. » Quant à LeBron James, il annonce déjà qu’il ne jouera pas dans une salle vide : « Je ne jouerai pas ! Je joue pour le public, je joue pour mes coéquipiers et les fans. Si j’arrive dans une salle et il n’y a pas de fans, je ne joue pas. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent, je ne jouerai pas. »

Les Warriors ont confirmé que la rencontre de ce samedi, face aux Sixers, aura bien lieu alors que le département de la santé publique de San Francisco a préconisé l’annulation ou le report de grands rassemblements, tels que des événements sportifs. ESPN rapporte que la ville vient de découvrir deux premières personnes testées positives au virus, qui s’ajoutent au 249 cas confirmés dans tout le pays. Selon un dernier bilan, le coronavirus a jusqu’ici fait 17 victimes aux États-Unis.

Le mémo précise par ailleurs que les équipes doivent aussi se préparer à mettre en place des contrôles de température sur les joueurs, le staff, les arbitres et toute autre personne essentielle à la conduite d’un match.

On rappelle que la ligue avait envoyé un autre mémo, plus tôt dans la semaine, dans lequel elle invitait notamment les joueurs à faire preuve de prudence dans leurs interactions avec les fans.