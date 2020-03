Erik Spoelstra compare Duncan Robinson à Klay Thompson et Kyle Korver

Impressionnant depuis le début de saison, Duncan Robinson a passé un nouveau cap sur les deux derniers matches puisqu’il vient tout juste de signer un 17/26 à 3-points, avec un 9/12 face à Orlando et un 8/14 contre New Orleans.

Petit à petit, le sophomore floridien (qui en est désormais à 233 paniers à 3-points cette saison) est en train de marcher sur tous les records de franchise à cet exercice, et ce alors qu’il reste encore 19 matchs de saison régulière. Comme celui du nombre de tirs à 3-points inscrits sur une saison régulière, détenu jusque-là par Wayne Ellington (227 en 2017-2018).

Cet ancien pensionnaire de G-League a également établi le record de 3-points, dans l’histoire de la ligue cette fois, pour un « sophomore », détrônant ainsi le record de Kyle Korver datant de 2004-2005 (226) mais aussi pour un joueur non-drafté (devançant Damon Jones et ses 225 paniers à 3-points en 2004-2005).

« J’aurais aimé les passer dans un soir de victoire avant tout, donc je suis toujours déçu par rapport à ça, » glisse-t-il. « La saison est un long parcours et ça me rend humble d’être dans la position dans laquelle je me retrouve aujourd’hui. J’espère que ça va continuer comme ça et que j’aiderai l’équipe à gagner ».

Un autre as du « catch-and-shoot »

Lors du match de ce soir face aux Wizards, il pourra égaler Rafer Alston, qui détient le record de franchise du nombre de matchs enchaînés avec au moins un panier à 3-points (49 matchs en 2010).

« Il s’est amélioré tous les mois, » se félicite Erik Spoelstra. « Il est devenu un très bon joueur NBA et je ne parle pas seulement du fait qu’il mette des 3-points. Il est devenu vraiment meilleur sur le plan défensif ».

C’est en effet de ce côté du terrain que Duncan Robinson doit désormais passer un cap. Miami a ainsi parfois payé ses oublis défensifs face à Orlando et Evan Fournier, mais ses missiles répétés à 3-points font largement basculer le curseur en faveur du Heat. Malgré le septième revers du Heat sur ses huit derniers déplacements, Erik Spoelstra n’a ainsi pas hésité à le comparer aux plus grands shooteurs de l’ère moderne, dont Klay Thompson, joueur qui détient le record du plus grand nombre de paniers marqués sur un match (14).

« On parle là des plus grands joueurs de la ligue au niveau du « catch-and-shoot », les Klay Thompson, Kyle Korver, Bradley Beal. Dans le mouvement sans ballon, Duncan est en train de les rattraper, de devenir le même genre de menace, sans compter qu’il aide beaucoup à étirer notre attaque ».

À terme, Duncan Robinson peut-il aller titiller les tous meilleurs shooteurs de l’histoire ? Miami l’espère…