Bradley Beal rêve de vivre toute sa carrière à Washington

Bradley Beal est conscient de l’intérêt de nombreuses franchises NBA à son sujet. Ces dernières suivent avec attention l’évolution de l’arrière scoreur, mais aussi sa relation avec le « front office » des Wizards.

Toujours plus prolifique, l’arrière semble continuer de progresser dans le leadership en l’absence prolongée de John Wall, mais Washington ne gagne toujours pas. De quoi faire bouger les lignes dans l’esprit du joueur après avoir prolongé son contrat dans la capitale américaine de trois ans l’été dernier ? Pas vraiment.

Au contraire, même s’il est conscient que la prochaine étape passera forcément par le nombre de victoires des Wizards, le compagnon de backcourt de John Wall ne se voit pas jouer ailleurs qu’à DC, où il évolue depuis huit ans.

« Quand je vois Kobe, que je regarde D-Wade, Dirk Nowitzki, UD (Udonis Haslem), la façon dont ils sont restés dans la même équipe pendant si longtemps, » confie Bradley Beal, admiratif. « Je déteste le changement. Si ça doit arriver, ça arrivera, mais si je peux le contrôler, je finirais ma carrière à DC ».

Partir dans l’inconnu, un pari risqué

S’accrocher pour réussir et ne pas céder à la facilité. Le chemin pourrait être plus long et douloureux, mais la récompense n’en serait que plus belle pour Bradley Beal, s’il arrive à tenir son pari.

« Je suis du genre extrêmement loyal, un peu comme Dame (Lillard) dans ce domaine, » a-t-il ajouté. « Ça signifierait tellement de gagner à Portland ou à DC, parce que tu sais à quel point tu t’es arraché toutes ces années. Et le jour où tu dois quitter la lumière, j’ai l’impression que le ressenti serait tellement plus grand plutôt que d’avoir dû quitter le navire. Quitter le navire, c’est la solution de facilité en quelque sorte. Mais en même temps, il n’y a aucune garantie que vous gagnerez ailleurs ».

Comme il l’a déjà rappelé dans le passé, l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs. Bradley Beal s’attend à être encore sollicité, mais tant que le dernier mot lui reviendra, Washington passera avant le reste.

« Je peux m’asseoir et dire : je peux aller à Boston, à Toronto, à Miami… Je peux aller partout où on veut de moi. Mais à quoi ça ressemblerait ? Ça pourrait ne pas forcément être mon équipe comparé à là où j’en suis maintenant avec Washington, où l’on construit autour de moi. Je sais que je vais devoir encaisser les coups. Je l’ai compris l’été dernier. Il faut savoir se battre et rester fidèle à ses principes ».