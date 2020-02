Les Nets secoués par leur défaite embarrassante à Atlanta

Encaisser 141 points face aux cancres de la conférence Est a fait développer chez Kenny Atkinson un certain sens de la formule : « Nous sommes la 7e défense de la ligue (108 points encaissés sur 100 possessions) mais ce soir, on avait l’air d’être la 800e défense ! On a perdu notre identité défensive ce soir. Mais ce n’est qu’un match, je ne vais pas changer les choses et devenir fou. »

Tout de même, cette lourde défaite à Atlanta met les Nets dans l’embarras. Elle vient surtout alimenter la dynamique très moyenne de l’équipe depuis le « All-Star Weekend » : quatre défaites en cinq matches, dont une face aux modestes Wizards et surtout face au Magic, avec qui ils sont à la lutte pour déterminer les 7e et 8e places.

« Si on ne se sent pas gêné de perdre face à une équipe qu’on a battu trois fois, avec une marge plutôt importante la dernière fois… Ils nous ont mis dans l’embarras, » juge par exemple Garrett Temple. « Orlando nous a dépassés donc si nous n’avons pas l’avantage sur les 23 prochains matches, on s’est trompé de sport. Il s’agit de gagner le plus de matches possibles à l’approche des playoffs. C’est un signal d’alarme pour nous. »

En continuant ainsi, « on ne sera pas en playoffs »

L’enjeu étant par définition d’arriver le plus en forme possible pour les phases éliminatoires, et pas tant de viser telle ou telle place. Avec cinq victoires d’avance sur les Wizards, 9e, et huit de retard sur les Pacers 6e, les Nets, à l’instar du Magic, semblent condamnés à affronter les Bucks, les Raptors ou les Celtics au premier tour.

« Si on continue de jouer comme on l’a fait, on ne sera pas en playoffs, point final, » tranche pourtant Temple. « C’est notre objectif de les faire. Mais on doit changer quelque chose. On doit se battre jusqu’au bout sinon on restera chez nous à les regarder. »

Outre l’enjeu défensif, Kenny Atkinson appelle à ce que son équipe ait cette mentalité d’être la première à agresser à l’autre. Même sentiment chez Spencer Dinwiddie : « Ce n’était pas les Warriors de 2015. On aurait dû avoir cette mentalité de couper leur élan. Faire des stops et gagner ce match. On ne l’a pas fait. » Comment réagir lors de leurs deux prochains déplacements à Miami puis Boston ? « Faire tout l’inverse de ce qu’on a fait ce soir. »