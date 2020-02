Les Nets ne sont pas dans le calcul pour leur place en playoffs

Evan Fournier l’a clairement exprimé dans nos colonnes. Finir huitième de l’Est, c’est certes une bonne chose car c’est synonyme de billet pour les playoffs, mais c’est aussi un ticket pour un duel contre Milwaukee, soit le chemin le plus direct vers l’échafaud puisque « si tu veux passer un tour, il faut vraiment tout faire pour pouvoir les éviter », décrit l’arrière français.

Si le Magic ne veut pas tomber sur Giannis Antetokounmpo et sa bande, il faut prendre la septième place, en possession des Nets actuellement (1.5 victoire d’écart seulement entre les deux équipes). Mais Brooklyn ne s’estime guère mieux loti qu’Orlando.

« Je ne veux pas jouer Toronto ou Milwaukee », confirme Kenny Atkinson au New York Post. « J’ai tellement de respect pour Toronto, ils sont des candidats au titre, comme les Bucks. On peut dire ce qu’on veut, mais si Marc Gasol est en bonne santé, on ne veut clairement pas les prendre. »

Sauf que les Nets sont bloqués. Ils ont sept victoires de retard sur Indiana (sixième) ce qui semble un écart trop important à combler en moins de deux mois, surtout sans Kyrie Irving. Et ils ont six victoires d’avance sur Washington, actuel neuvième, c’est-à-dire un matelas de sécurité assez confortable.

La qualification pour les playoffs semble donc quasiment bouclée et le suspense se situera sur la position de la seconde franchise de New York et sur la dynamique avant d’entamer ce premier tour.

« L’important pour nous, c’est d’être en playoffs », relate le coach. « La place, ça nous importe peu. On n’essaie pas de calculer pour une place, on essaie simplement d’entrer dans la danse et d’y être bon. C’est un secret de Polichinelle. Les joueurs suivent les médias et ils savent ce qui est écrit, donc pas besoin d’écrire sur le tableau d’avant-match le mot ‘playoffs’ avec un point d’exclamation. On est des professionnels, on connaît la valeur de chaque match. »