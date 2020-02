Josh Jackson montre le bout de son nez dans la rotation des Grizzlies

C’est l’un des grands oubliés de cette saison. Passé des Suns aux Grizzlies l’été dernier, puis envoyé en G-League, Josh Jackson a connu un long passage chaotique. Loin des aspirations liées à son statut de 4e choix de la Draft 2017.

Après une vingtaine de matches joués à l’étage inférieur, marqués par de nouveaux déboires extra-sportifs, Josh Jackson a finalement été intégré à la rotation des Grizzlies, profitant de la blessure de Grayson Allen. Un retour plutôt discret même s’il a enchaîné quelques performances ces derniers jours.

11 points à Sacramento puis surtout, 20 points sur le parquet des Lakers et 14 unités chez les voisins des Clippers. « Il continue d’être actif défensivement, » saluait son coach, Taylor Jenkins, après sa sortie face aux Lakers. « Il a été agressif et a participé à cette séquence où on a été bons en défense, pour récupérer le ballon et courir. Il a choisi ses spots en transition et le fait de le voir shooter à 3-points avec confiance est un autre grand pas dans la bonne direction pour lui, pour simplement jouer correctement des deux côtés du terrain. »

Ja Morant : « J’ai l’impression qu’il ne fait que montrer aux gens qui ne croient pas en lui ce dont il est capable »

Avec une adresse extérieure qui peine à décoller (seulement 29% en carrière derrière l’arc), Josh Jackson reste un « slasher » avant tout, qui aime attaquer le cercle. En confondant parfois vitesse et précipitation, son grand défaut depuis son arrivée dans la ligue. Mais ses coéquipiers ne doutent pas une seconde de son talent.

« J’ai l’impression qu’il ne fait que montrer aux gens qui ne croient pas en lui ce dont il est capable, » notait par exemple Ja Morant. « Il n’y a pas de surprise pour nous. On sait parfaitement ce qu’il peut faire. On va juste essayer de le maintenir en confiance. » « Il joue bien et il ne pense à rien d’autre, » poursuit Dillon Brooks. « Il se contente d’y aller et de jouer son jeu, en étant agressif et en défendant, c’est ce qu’on attend de lui. Il shoote bien, il attaque le cercle et relève le défi à chaque match. »

Josh Jackson a plutôt intérêt à poursuivre sur cette voie car l’été prochain, à la fin de son contrat rookie, il se présentera sur le marché de la « free agency ». Avec, pour l’heure, une cote particulièrement basse.