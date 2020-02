Le président des Wolves réfute toute velléité de « tanking »

« Tank that ! » Gersson Rosas, le président des Wolves, ne s’est pas privé de commenter, sur Twitter, la victoire de son équipe sur le parquet du Heat ce mercredi. Le dirigeant a vu en ce joli succès, dans l’une des forteresses de la ligue, un début de réponse à ceux qui accuseraient les Wolves de « tanker ». Avant cette victoire, Minnesota avait tout de même connu une séquence de 18 défaites… en 19 rencontres.

Avec un Karl-Anthony Towns de nouveau sur la touche, Minnesota a dit adieu aux playoffs depuis des semaines. Dans ce contexte, la récente mise au repos de D’Angelo Russell a pu interroger sur les intentions de l’équipe, avant-dernière à l’Ouest, jusqu’à la fin de saison.

Selon Gersson Rosas, le meneur était gêné par une contusion à la cuisse, après un entraînement particulièrement intense. Pour un joueur majeur comme lui, les Wolves veulent simplement s’assurer qu’il « continue de se développer et reste en bonne santé, et cela passe par accorder un jour de repos ». Un argument auquel la ligue a été peu sensible puisqu’elle a infligé à la franchise une amende de 25 000 dollars.

Pour autant, le dirigeant réfute toute intention de « pousser » l’équipe à perdre : « Je ne dirais pas que ça me tape sur le système mais c’est décevant parce qu’il faut avoir chaque élément en tête. La réalité est que, si chacun savait ce qu’il se passe en coulisses, l’intensité de travail de nos joueurs et entraîneurs… Voilà ce qui est décevant parce que c’est irrespectueux pour leur travail et eux. »

Repartir à zéro avec un nouvel effectif

Gersson Rosas n’a toutefois conscience des difficultés de l’équipe, plongée dans un « processus douloureux. Mais de là à dire que nous ne sommes pas focalisés au quotidien sur le fait de gagner ? C’est faux et inexact. »

Et le dirigeant de rappeler que les Wolves viennent d’être largement remodelés. Malik Beasley et Juancho Hernangomez sont arrivés de Denver, James Johnson de Miami et bien sûr, D’Angelo Russell des Warriors. « On a récupéré neuf joueurs durant ces deux ou trois dernières semaines. Que ce soit sur notre langage ou nos systèmes, nous ne sommes pas sur la même longueur d’onde. »

Pour y parvenir, le président compte sur son entraîneur, Ryan Saunders. « C’est compliqué de changer de programme et de repartir à zéro, pas seulement avec les joueurs mais également avec le style de jeu. Cette année a été davantage marquée par la construction d’une identité des deux côtés du terrain, plutôt que de gagner ou de perdre. Ryan et son staff ont fait du bon boulot sur ce travail de développement et ce n’est pas terminé. »