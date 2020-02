Le poignet fracturé, Karl-Anthony Towns reste à l’infirmerie

En civil durant 15 matchs plus tôt cette saison à cause d’une blessure au genou, Karl-Anthony Towns doit désormais patienter à cause d’un poignet gauche fracturé. Sa franchise a annoncé une absence d’au moins deux semaines.

Il faudra donc attendre pour voir le duo Towns – Russell progresser cette saison alors même que Karl-Anthony Towns affiche sa meilleure moyenne de points en carrière : 26.5 points par rencontre. Mais les Wolves sont toujours aussi problématiques défensivement et ne décollent définitivement pas dans la conférence Ouest…

Après leur revers face aux Celtics, ils sont ainsi avant-derniers à l’Ouest avec seulement 16 victoires en 54 matches.

Et comme ils étaient à 10 victoires pour 8 défaites fin novembre, ça veut dire que la troupe de Ryan Saunders n’a donc remporté que 6 de ses 36 dernières sorties. Un sacré plongeon.