Les Wolves à l’amende pour avoir mis au repos D’Angelo Russell, qui n’était pas blessé

La NBA a tenté de poser un cadre pour les mises au repos des joueurs, et surtout des stars. Les équipes ne doivent ainsi pas reposer leurs joueurs lors des matchs diffusés à la télévision nationale, notamment à l’extérieur.

Des consignes que n’ont pas suivies les Wolves, qui se sont privés de D’Angelo Russell pour la rencontre à Denver.

Cela leur vaut donc une amende de 25 000 dollars, la première de ce nouveau genre et sans doute surtout une piqûre de rappel pour toutes les franchises en vue de la fin de saison…

Dans la foulée, les Wolves ont répondu qu’ils « acceptaient la sanction de la ligue » mais que l’organisation était « centrée sur les joueurs, en souhaitant apprendre et optimiser le corps des athlètes. En tant que nouveau membre de notre programme, D’Angelo Russell a été mis au repos pour apprendre à connaître son organisme et optimiser sa santé durant une série de rencontres et de voyages compliqués », détaille ainsi le club dans un communiqué.