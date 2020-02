Les Pacers pas intéressés par Lance Stephenson

« We want Lance ! », ont scandé des spectateurs de la Bankers Life Fieldhouse cette semaine. La demande des fans des Pacers devrait rester sans effet car The Athletic nous apprend que les dirigeants n’ont pas l’intention de récupérer leur ancien joueur, Lance Stephenson.

L’arrière fantasque, qui évoluait en Chine cette saison avant que le championnat ne soit mis à l’arrêt à cause du coronavirus, cherche à revenir dans la grande ligue. La rumeur Pacers pouvait faire sens dans la mesure où la franchise de l’Indiana vient de perdre Jeremy Lamb, gravement blessé au genou, pour le restant de la saison.

On rappelle que Lance Stephenson a été drafté par Indiana en 2010, à la 40e position. Il y était resté ses quatre premières saisons, signant notamment une année 2013-2014 à près de 14 points, 7 rebonds et 5 rebonds, sa saison référence en NBA. L’arrière y était repassé quelques années plus tard, avant de signer chez les Lakers.