Lance Stephenson veut revenir en NBA

Alors que le marché des « buyout » a accueilli un nouveau membre de choix (Markieff Morris, qui devrait rapidement rejoindre les Lakers), et qu’il va s’activer jusqu’au 1er mars, la date limite pour signer dans une nouvelle équipe et jouer en playoffs, Lance Stephenson a décidé de passer un petit coucou à la NBA.

Alors que la ligue chinoise est à l’arrêt suite à l’épidémie de coronavirus, Yahoo! Sports annonce que l’arrière/ailier cherche à revenir dans la grande ligue.

Plutôt que d’attendre un contrat au salaire minimum, Lance Stephenson avait choisi de tenter l’aventure chinoise l’été dernier, et il a compilé de bonnes stats avec les Liaoning Flying Leopards : 26.7 points à 52% de moyenne aux tirs et 7.4 rebonds. Et si ça ne suffit pas à convaincre une équipe de l’engager, il est prêt à passer des workouts.