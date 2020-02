Les photos officielles de la Kobe 5 Protro « Lakers »

Aperçue au All-Star Week-End aux pieds d’Anthony Davis, la Kobe 5 Protro « Lakers » sortira le 26 mars prochain, deux mois jour pour jour après le décès de Kobe Bryant. Comme son nom l’indique, ce modèle reprend les couleurs des Lakers et on retiendra quelques détails comme une imitation de la peau de serpent sur l’ensemble du talon, la signature de l’ancienne légende des Lakers, ou encore cette semelle bleu translucide et le logo métallisé sur le dessus de la languette.

Disponible en ligne et en boutique, cette version sera vendue 180 dollars.

