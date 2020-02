La Kobe 5 Protro pointe de nouveau le bout de son nez

La mort de celui dont elle porte le nom avait chamboulé son calendrier : après un retour en version « Chaos » le 26 décembre dernier, des photos officielles d’une superbe Kobe 5 Protro « Final Championship » avaient été publiées en janvier avec une date de sortie fixée au 7 février – la paire devait honorer le dernier titre du Black Mamba, en mélangeant le coloris blanc/or qu’il portait lors des Finals, et celui à motifs de la parade.

Après la disparition tragique de Kobe Bryant et l’imbroglio chez Nike autour de ses produits dérivés, Anthony Davis a remis la paire sur le devant de la scène lors du All-Star Game, avec une version aux couleurs des Lakers.

Cette version Protro propose une poche Zoom Air plus épaisse à l’avant, une construction simplifiée de l’empeigne, une mousse intermédiaire plus souple et une traction qui serait améliorée. La date du 26 mars est évoquée pour une sortie, mais Nike n’a pas encore fait d’annonce officielle.

Photo: @nbakicks

Via grosbasket

