C’est officiel, retour et hausse de prix pour la Kobe 5 « Chaos »

Le jour de Noël 2009, les Lakers s’étaient fait battre par les Cavaliers. Sur le parquet, Kobe Bryant portait la Kobe 5 « Chaos. » Une teinte inspirée par le Joker incarné par Heath Ledger dans le Dark Knight.

Ce coloris sera repris à l’identique ce 26 décembre. Le vert pomme, le gris, le bleu sombre et le bordeaux sont de retour.

Techniquement, la chaussure n’est pas totalement la même. Cette version Protro propose une poche Zoom Air plus épaisse à l’avant, une construction simplifiée de l’empeigne, une mousse intermédiaire plus souple et une traction qui serait améliorée.

Malheureusement, comme pour les Kobe 1 et 4, ce retour et ces améliorations se font aux prix d’une hausse significative de l’addition. Comptez 175 euros pour obtenir cette Kobe 5 Protro, soit 45 euros de plus que le prix de la sortie originale. Elle sera disponible en France le 3 janvier.

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la Air Jordan IV « WNTR Utility » conçue pour vous permettre de rester au sec qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige.