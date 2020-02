G-League : le fils de R.C. Buford suspendu pour avoir traité un arbitre de « putain de clown »

Chemise ouverte, cheveux en pétard, Chase Buford a laissé éclater sa colère envers les arbitres dimanche dernier. Le coach du Wisconsin Herd, la franchise G-League affiliée aux Bucks, n’a pas digéré la dernière défaite de son équipe, face aux Grand Rapids Drive. Une défaite marquée par un dernier quart-temps apocalyptique (48 à 20 !).

Mais plus que la contre-performance de ses protégés, le coach retenait surtout la manière de siffler, qualifiée de « non professionnelle ». « J’espère que vous allez le tweeter et taguer la ligue parce que c’était gênant. Matt Rafferty (l’un des arbitres) est un putain de clown. Cela étant dit, on doit être bien meilleur pour finir les matches. On ne peut pas gâcher une avance de 21 points avec 12 minutes à jouer. »

Mais le coach n’a visiblement pas apprécié que ses joueurs ne se rendent qu’à 9 reprises sur la ligne des lancers-francs, soit deux fois moins que leurs adversaires. « Aussi mauvais, partiaux et injustes que soient les arbitres, nous devons être meilleurs en fin de match. Voilà mon sentiment. »

Le coach de 31 ans, fils de R.C. Buford, le célèbre dirigeant des Spurs, s’est par la suite excusé pour cette sortie, qualifiée également de « non professionnelle » : « C’est une expérience difficile dans mon apprentissage, en tant que coach première année. Je suis vraiment désolé, je vais grandir avec cet épisode. »

Des excuses insuffisantes aux yeux de la ligue inférieure qui a décidé de le suspendre pour deux matches.