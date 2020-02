Patient, Luguentz Dort attend un contrat pour la fin de saison à Oklahoma City

S’il est globalement discret mais solide avec le temps de jeu qui lui est offert depuis la blessure de Terrance Ferguson, Luguentz Dort est capable de coups d’éclat. Fin janvier, le rookie du Thunder avait notamment collé 23 points aux Kings, son record en carrière.

Contre les Spurs, il a fait le match parfait : 15 points à 6/6 au shoot avec trois interceptions en 24 minutes. Sans oublier un travail défensif sur DeMar DeRozan (11 points à 4/12 au tir) et un +/- de + 36 points !

« La confiance », répond Chris Paul à ESPN, sur l’élément qui sépare LuguentzDort des autres jeunes joueurs. « Parfois, les jeunes ont peur de faire des erreurs, de prendre des tirs. Au début, il n’aurait pas pris les tirs qu’il prend désormais. Toute l’équipe respecte sa façon de jouer. »

Sauf que l’arrière ne possède qu’un « two-way contract » et même si son décompte de jours autorisés (pas plus de 45) n’est pas réellement connu, il est sûrement dans sa seconde moitié. Comme un Marquese Chriss à Golden State, il essaie de gratter des journées en évitant de s’entraîner avec ses coéquipiers et en restant dans un rôle d’observateur. Ce qui n’aide pas pour la cohésion.

« Je dois faire mon travail de mon côté pour rester en bonne condition », assure-t-il. « Ce n’est pas si compliqué. Je peux les regarder et continuer d’apprendre les actions même si je ne peux pas courir. »

La saison régulière de G-League se termine le 28 mars prochain et pour ensuite disputer les playoffs avec Oklahoma City, il aura besoin d’un contrat de longue durée. Avec ses prestations, il peut y prétendre, surtout que la franchise possède encore une place dans son effectif.

« Pour le moment, je reste patient », livre LuguentzDort. « C’est une grande franchise et ils savent ce qu’ils font. Je suis impatient que cela arrive. C’est mon objectif. »