L’éveil de Dort

L’absence de Terrance Ferguson depuis deux semaines a permis à Luguentz Dort de se faire un nom. Cet arrière trapu (1m90, 97 kg) possède un « two-way contract » avec le Thunder et il n’était pas utilisé en début de saison.

Là, depuis six matches, il est donc titulaire à Oklahoma City et compile 9.5 points de moyenne à 50% de réussite et 56% à 3-points ! Face aux Kings, il a même réalisé son record en carrière avec 23 points à 8/12 au shoot dont un très joli 5/6 à 3-pts. Une performance inattendue et donc particulièrement remarquée.

« Je lui ai dit, à la fin du match, que Kobe Bryant serait sans doute fier de lui puisqu’il a marqué 23 points sans faire une seule passe décisive », s’amuse Chris Paul. « Kobe, c’était l’agressivité constante. »

L’arrière n’a effectivement pas hésité à attaquer le cercle. De plus, pas spécialement connu pour son shoot extérieur, mais davantage pour sa puissance et sa présence en défense, Luguentz Dort est très adroit de loin en ce moment.

Son secret ? Prendre simplement des tirs ouverts. « Tant qu’il prend des bons tirs, c’est un bon shooteur », explique Billy Donovan. « C’est le plus important pour les jeunes joueurs : savoir faire le bon geste au bon moment. Il est en plein apprentissage. Contre Sacramento, il a pris les bonnes décisions. »