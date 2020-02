À Los Angeles, les frères Morris se préparent à faire du covoiturage

Coéquipiers aux Suns au milieu des années 2010, Markieff et Marcus Morris se retrouvent dans la même ville, mais sous des couleurs différentes. Le premier va rejoindre les Lakers pour remplacer DeMarcus Cousins, finalement coupé, tandis que le second a déjà joué avec les Clippers après avoir été transféré par les Knicks.

« C’est mon frère, et s’il vient à Los Angeles, je vais être tout le temps au Staples Center« se marre Marcus. « Je pense que ça va sembler bizarre que je vienne à tous ses matches, mais c’est ce qui va sans doute se passer. Et on va sans doute prendre une maison ensemble« .

Comme à Phoenix, les jumeaux devraient donc vivre sous le même toit, et Marcus envisage même de faire du covoiturage si Clippers et Lakers devaient se retrouver en playoffs. « On est deux compétiteurs, et ça pourrait être vraiment sympa. On ira sans doute au match ensemble. Cela ne nous dérangera pas. On est des pros, et tous les deux, on donnera le meilleur de nous-mêmes pour notre équipe. »

Coupé par les Pistons en sacrifiant semble-t-il plus de quatre millions de dollars, Markieff pourra rejoindre les Lakers à partir de dimanche et pour Marcus, c’est « la cerise sur le gâteau ».

« Si l’un de nous deux est champion, c’est comme si les deux étaient champions ! C’est comme ça qu’on voit ça. Évidemment, je joue aux Clippers, et j’aimerais gagner le titre, mais on va se donner à fond tous les deux. Ce sera peut-être la première fois que deux joueurs de deux équipes différentes s’entraînent ensemble. Ça va être cool. »