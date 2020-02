Les Bucks en promenade à Detroit

Comme on pouvait le craindre, il n’y a pas eu match entre le rouleau-compresseur venu de Milwaukee et la jeune garde des Pistons, récemment délestée par les départs d’Andre Drummond et Reggie Jackson.

En bon leader, c’est Giannis Antetokounmpo qui a donné le ton pour lancer son équipe, et c’est Sekou Doumbouya qui en a fait les frais. Le « Greek Freak » attaque la rencontre par un alley-oop, deux paniers à mi-distance et un dunk rageur avant de se faire refroidir par Christian Wood au contre. Khris Middleton continue sans forcer et accentue l’écart avant de donner le relais à Eric Bledsoe qui conclut le premier acte avec un 2+1 et porte la marque à +20 d’un 3-points en contre-attaque dès le début du deuxième quart-temps (18-38).

En roue libre dès la pause

Detroit est déjà lâché, et hormis quelques coups d’éclat comme le 3-points de Sekou Doumbouya ou le contre suivi du drive de Derrick Rose, le public Little Caesars Arena n’a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Avec l’aide de Donte DiVincenzo ou Brook Lopez, la paire Middleton-Antetokounmpo en est déjà à gérer les affaires courantes, le Grec laissant les locaux à -29 à la pause après un ultime lay-up (41-70).

À l’image du 3-points d’Eric Bledsoe en première intention ou des deux dunks de Giannis Antetokounmpo, Milwaukee n’est pas disposé à lever le pied. Mike Budenholzer laisse en plus ses meilleurs joueurs sur le parquet en quatrième quart-temps, faisant alors grimper la température entre Christian Wood et Giannis Antetokounmpo, qui prendra une technique au passage. L’écart grimpe ensuite jusqu’à +34 sur un lay-up du Grec, déterminé à finir fort, devant Sekou Doumbouya (90-124).

Vainqueurs 126-106 pour leur 47e victoire de la saison, les Bucks infligent au passage aux Pistons leur cinquième défaite consécutive depuis le départ d’Andre Drummond.

