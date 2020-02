Ja Morant revient sur l’embrouille avec Andre Iguodala

Les Grizzlies ont trouvé la perle rare avec Ja Morant, et le jeune meneur de jeu prouve depuis le début de saison qu’il n’a peur de personne sur un terrain, et qu’il n’a pas sa langue dans sa poche. Il y a 15 jours, il avait ainsi soutenu son coéquipier Dillon Brooks qui s’en était pris à Andre Iguodala, qui refusait de jouer avec les jeunes Grizzlies et attendait de quitter la franchise.

Comme certains y voyaient un manque de respect, Stephen Curry s’était invité dans la discussion en postant une photo d’Andre Iguodala avec le trophée de MVP des Finals. Ja Morant répliquant avec une photo de Kevin Durant…

Contrairement à d’autres joueurs, Ja Morant n’a pas effacé ses tweets, et il ne le fera jamais. Il assume ses propos et il s’explique sur cet échange avec son ancien « coéquipier ».

« J’ai simplement le sentiment qu’on refuse tout manque de respect, même si je le respecte en tant que personne et joueur. C’est un vétéran dans ce championnat » a réagi Ja Morant au micro d’ESPN au sujet d’Andre Iguodala. « Mais je ne respecte pas la manière avec laquelle il avait géré ça sur une télévision nationale. Je pense qu’il y avait une meilleure façon de gérer la situation. »

Pour le meneur de Memphis, trois fois élu meilleur rookie du mois de la conférence Ouest, « c’est désormais du passé, et on va se concentrer sur ce qu’on a dans l’équipe et continuer à faire le forcing. »

Quant à Andre Iguodala, aujourd’hui au Heat, il avait tourné la page après son transfert en disant tout le bien qu’il pensait de ses deux anciens « coéquipiers ».

« Je les adore tous. Je les regarde jouer. Dillon joue vraiment bien cette année, et Ja est le Rookie Of The Year. Je le regarde. Il possède un talent phénoménal. J’ai vu passer un sondage qui demandait : « Si vous deviez monter une équipe ou une franchise, quel meneur choisiriez-vous ? » Et j’aurais voté pour lui. »