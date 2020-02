Domantas Sabonis, le digne héritier

Il y a désormais une ligne sur le CV de Domantas Sabonis que son père, Arvydas, n’a jamais eue : une sélection au All-Star Game en NBA. Choisi par les entraîneurs de la conférence Est, l’intérieur des Pacers pourrait s’en vanter auprès de son paternel, mais ce n’est pas du tout le genre de la maison…

« Je ne dirais jamais un truc pareil. Pour moi, il est l’un des plus grands de l’histoire », répond le fiston. « Ce sont des époques différentes, des joueurs différents. Tout est complètement différent ».

Arvydas Sabonis est surtout arrivé en NBA sur le tard. À 31 ans et après de graves blessures, le géant lituanien n’aura jamais l’impact en NBA qu’il a pu avoir en Europe. Désormais, il suit avec délice la réussite de son fils.

« Mon père ne m’a jamais poussé à jouer, on a simplement grandi en allant aux matchs à Portland »

« J’ai parlé à mon père un long moment la nuit dernière », expliquait-il il y a deux semaines à NBA.com, suite à l’annonce des remplaçants du All-Star Game. « Tout le monde apprécie. C’est vraiment incroyable pour moi et ma famille. Mon père regarde tous les matchs. Il me fait toujours remarquer quelques trucs qu’il voit ».

« Sabas » sera d’ailleurs à Chicago pour observer son fils parmi les étoiles, en compagnie de sa femme Ingrida, et de sa fille, Ausrine. Car la famille se retrouve et vit encore au rythme du basket.

« On a grandi dans le monde du basket », confirme Domantas Sabonis. « Mon père ne m’a jamais poussé à jouer. On a simplement grandi en allant aux matchs à Portland. On avait des ballons dans les mains et on a juste décidé de jouer. On n’a jamais fait de un-contre-un, juste des défis au shot. Des matchs avec des amis, sur demi-terrain ».

Sans doute moins doué que son père, l’intérieur des Pacers s’est pourtant solidement imposé en NBA. Son envergure limitée (2m08 pour une taille de 2m11) inquiétait bien les scouts, tout comme sa faible capacité à protéger les cercles. Et comme il est plus à l’aise près du panier en attaque, il est un de ces joueurs qu’on utilise comme un 5 offensivement, et comme un 4 défensivement. Dans la NBA moderne, cela soulevait des questions.

« Il fait le bon geste. Il fait en sorte que les gars soient ouverts. Il rend votre travail plus facile »

Des questions auxquelles Domantas Sabonis est en train de répondre, avec force et intelligence.

« On peut dire qu’il est probablement le cœur et l’âme de ce groupe », expliquait ainsi Erik Spoelstra au sujet des Pacers. « Ils jouent un basket physique et il est sans doute l’un des joueurs les plus physiques de la ligue. Mais il le fait avec intelligence – il ne se contente pas de bousculer les gens – il a plusieurs cordes à son arc et il est grand. »

La famille et les amis d’Arvydas Sabonis retrouvent le jeu du père chez le fils, surtout dans ce fameux « Q.I. basket » qui fait que le Pacer peut désormais peser de bien des manières : poste bas, pick-and-roll, passe…

« Quand j’étais à Philadelphie, c’était un des gars qui changeait de jeu à chaque fois qu’il jouait », explique TJ McConnell. « Vous ne pouvez pas vraiment l’arrêter… il fait un peu de tout. Il fait le bon geste. Il fait en sorte que les gars soient ouverts. Il rend votre travail plus facile, donc vous ne pouvez pas demander beaucoup plus. »